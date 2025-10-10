La opositora venezolana María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025, dejando sin posibilidad al presidente Donald Trump, quien también aspiraba al reconocimiento.

El Comité Noruego resaltó su lucha incansable por los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su papel en la búsqueda de una transición pacífica de la dictadura hacia la democracia.

El anuncio estuvo a cargo de Joergen Watne Frydnes, presidente de la organización que otorga el reconocimiento, quien recalcó que la decisión se construyó durante meses.

“Por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”; indicó Watne, sobre los motivos de la decisión, de acuerdo con AFP.

¿Por qué Donald Trump no ganó el Premio Nobel de Paz?

En este sentido, el secretario Kristian Berg Harpviken ya había explicado que el Nobel se concede principalmente por el trabajo sostenido en años previos, y no por gestos inmediatos, según recogió El Español.

En el caso de Trump, las encuestas le atribuían apenas un 4 % de probabilidad de alcanzar el galardón. Además, el comité habría valorado elementos polémicos de su gestión, entre ellos intervenciones militares, políticas agresivas frente a otros países, el uso del Ejército en funciones internas de EE. UU. y los enfrentamientos con regímenes con poder armamentístico.

La proclamación de Machado como ganadora sorprendió en EE. UU., donde algunos analistas pensaban que Trump podría usar sus más recientes gestos diplomáticos, como el acuerdo entre Israel y Hamás, para aspirar al premio.

