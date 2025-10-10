En la madrugada de este viernes, Latinoamérica quedó sorprendida con el anuncio que María Corina Machado ganó el Nobel de Paz, un reconocimiento a su liderazgo en la oposición de Venezuela, a pesar de las consecuencias que esto le ha traído a su vida.

(Vea también: “Ejemplo de coraje”: así anunciaron que María Corina Machado ganó el Nobel de la Paz; fue solemne)

Aunque su reacción en sus redes sociales tardó en llegar, Edmundo González, radicado en España en la actualidad, fue quien mostró las primeras sensaciones de la líder opositora venezolana. En una llamada, él llamó para felicitarla, pero María Corina no sabía ni qué decir.

“No sé si estoy, estoy en shock. ¿Pero qué es esta vaina? No puedo creer esto, Dios mío”, María Corina en la llamada con Edmundo González, con la voz quebrada y llorando. Así fue su reacción:

¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya, Venezuela será… pic.twitter.com/jpmrUEujtL — Edmundo González (@EdmundoGU) October 10, 2025

“¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena María Corina, Venezuela será libre!”, se lee en el mensaje que compartió Edmundo.

El lugar en el que María Corina recibió esta noticia es toda una incógnita, pues a ella le tocó estar escondida para evitar detenciones arbitrarias del régimen venezolano. Sin embargo, una de las personas que acompaña a Edmundo le dice “está dormida”, por lo que se entiende que está en Latinoamérica, muy posiblemente en Venezuela.

Aún no se sabe cómo ni cuándo será la entrega oficial del galardón, pero con esto, Machado recibe un reconocimiento de la academia a su labor en la política venezolana.

