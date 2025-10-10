¿Cuánto dinero se ganó María Corina Machado por el Nobel de Paz? Esta es la duda que tienen muchas personas en Colombia y el mundo, ante este reconocimiento que pocos veían venir, pero que es un claro ejemplo que el mundo puso sus ojos puestos en el territorio venezolano y en todo el proceso electoral y social que vivieron recientemente.

El Nobel de Paz de la excandidata presidencial venezolana en la madrugada de este 10 de octubre tomó por sorpresa a miles, sino es que a millones. La líder de la oposición venezolana se llevó este galardón por su lucha por los derechos democráticos de los ciudadanos de su país, vulnerados por el presidente Nicolás Maduro, así lo expresó el Comité Noruego, que resaltó la lucha de esta política.

11 millones de coronas suecas (4.493’236.384 pesos) es la dotación para María Corina Machado por ganar el Premio Nobel de la Paz. Esta cifra es estipulada por la Fundación Nobel. Ahora bien, este monto es el mismo para todas las categorías: Paz, Medicina, Física, Química, Literatura, y Ciencias Económicas.

Por otra parte, el Comité Nobel espera que la líder de la oposición venezolana recoja este premio en dos meses, cuando pueda viajar a Oslo (Noruega), mientras se resuelve un tema de seguridad, según menciona Watne Frydnes, miembro del Comité Noruego del Nobel desde 2021.

¿Quién paga el dinero del Premio Nobel?

El origen del dinero que se entrega a los ganadores del Premio Nobel se remonta al testamento de su creador, Alfred Nobel, el inventor de la dinamita. Impulsado por el deseo de dejar un legado positivo a la humanidad, Nobel dispuso que la mayor parte de su considerable fortuna fuera destinada a la creación de un fondo. Este capital inicial, proveniente de sus exitosos negocios e inversiones, incluyendo los del petróleo y la industria armamentística, constituye el pilar fundamental que, incluso más de un siglo después, asegura la continuidad y prestigio del galardón.

La gestión de esta vasta herencia está a cargo de la Fundación Nobel, una institución creada específicamente para este propósito. A lo largo de los años, esta Fundación ha administrado e invertido el capital original con una estrategia financiera sólida para garantizar la perpetuidad de los premios. La dotación económica que recibe cada laureado —que, junto con una medalla de oro y un diploma, es el reconocimiento material— proviene de los intereses y rendimientos generados por las inversiones de este fondo.

¿Quién es el dueño del Premio Nobel?

El Premio Nobel, considerado el galardón más prestigioso del mundo, no tiene un dueño en el sentido tradicional, sino que está respaldado y administrado por un complejo entramado de instituciones en Suecia y Noruega. El origen de los premios se encuentra en la última voluntad de su creador, el inventor y empresario sueco Alfred Nobel, quien dispuso que el 94 % de su vasta fortuna se utilizara para crear un fondo que reconociera anualmente a personas u organizaciones por contribuciones destacadas a la humanidad.

Para cumplir con este legado, en el año 1900 se estableció la Fundación Nobel (Nobelstiftelsen en sueco), una institución privada cuya misión es gestionar las finanzas del fondo y la administración general de los premios, aunque sin intervenir en la selección de los galardonados.

