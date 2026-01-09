Este de enero de 2026, el gobierno de Venezuela informó que el buque petrolero Olina, incautado por autoridades de Estados Unidos durante una operación en el mar Caribe, navega nuevamente con destino a aguas venezolanas, donde quedará bajo custodia de las autoridades competentes.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Hidrocarburos y de PDVSA, la embarcación salió del país sin autorización oficial ni pago correspondiente, situación que motivó la acción coordinada con el gobierno estadounidense para su recuperación.

El anuncio se conoció poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara la interceptación del buque, señalando que el cargamento de crudo será comercializado mediante el mecanismo denominado Great Energy Deal, creado para este tipo de operaciones.

Según información oficial, la incautación ocurrió antes del amanecer e incluyó el despliegue de infantes de Marina desde helicópteros provenientes del portaaviones USS Gerald R. Ford, bajo coordinación del Comando Sur de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses indicaron que la operación busca reforzar el control sobre actividades consideradas irregulares en la región.

Reportes internacionales señalan que el Olina, conocido anteriormente como Minerva M, figura en listas de sanciones de Estados Unidos por su presunta participación en operaciones de transporte de crudo vinculadas a Rusia hacia otros mercados.

Este episodio se suma a las recientes medidas de supervisión impulsadas por Washington sobre el sector energético venezolano, en medio de discusiones relacionadas con inversiones y control de la industria petrolera del país.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.