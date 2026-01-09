El inesperado aterrizaje de un avión estadounidense en Caracas, capital de Venezuela, ha producido expectativas e interrogantes en torno a la situación política y militar entre ambos países. El avión, perteneciente al Departamento de Estado de Estados Unidos, llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía en las últimas horas, despertando la atención a nivel internacional.

Sigue a PULZO en Discover

El vuelo provenía de Miami, con una escala en Curazao, antes de su arribo a Venezuela. Las plataformas de seguimiento de vuelos confirmaron su trayectoria, desatando una ola de preguntas y especulaciones. Sin embargo, ningún vocero oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos o el secretario de Estado, Marco Rubio, ha dado detalles del motivo del viaje ni de la misión de la aeronave en territorio venezolano.

Esta inusual visita se produce en un momento especialmente delicado en las relaciones entre ambos países. Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación de una segunda ola de ataques militares contra Venezuela. El mandatario enmendó su decisión inicial tras la liberación de algunos presos políticos por parte del régimen venezolano, en lo que parece ser un gesto de acercamiento mutuo.

“Tengo que recalcar que la decisión de no intervenir militarmente es precisamente porque apreciamos la cooperación que se ha venido fortaleciendo entre Caracas y Washington”, afirmó el presidente Trump en una entrevista para la plataforma Truth Social.

Pues bien, en la mañana de este viernes, W Radio pudo confirmar que la persona que aterrizó en el vecino país es el encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, quien viajó a Venezuela con el objetivo de avanzar en la reapertura de una sede diplomática en ese país.

Este episodio ha abierto la puerta a un proceso de transición política en Venezuela, con Estados Unidos en un papel protagónico. “Uno de nuestros principales objetivos al alcanzar el potencial petrolero venezolano es afectar los precios internacionales del crudo”, explicó Trump en diálogo con The New York Times. Este objetivo estaría interrelacionado con las conversaciones actuales que mantiene la administración estadounidense con la dirigente del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.