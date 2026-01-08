Venezuela comenzó este jueves la liberación de un número considerado “importante” de personas detenidas por motivos políticos. De acuerdo con la Casa Blanca, este movimiento refleja la influencia del presidente Donald Trump en el país, luego de la captura del mandatario depuesto Nicolás Maduro.

Confirman nombres de primeros presos políticos liberados en Venezuela, incluidos extranjeros

Se trata de las primeras excarcelaciones que se conocen bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, quien asumió funciones luego de los bombardeos de Estados Unidos del sábado, operación que terminó con la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, declaró Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la mandataria encargada.

Entre los liberados se encuentran cinco ciudadanos españoles, incluida la activista Rocío San Miguel, quien posee doble nacionalidad y se encuentra en buen estado de salud, según confirmó su abogada Theresly Malavé. El Gobierno de España informó que todos viajaban rumbo a ese país.

Desde Washington, la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, señaló que este hecho “Es un ejemplo de cómo el presidente está utilizando al máximo su influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y el venezolano”, en declaraciones entregadas a la AFP.

Aunque Jorge Rodríguez no detalló cuántas personas serán liberadas ni sus identidades, agradeció las gestiones diplomáticas de España, Brasil y Catar.

“La injusticia no va a ser eterna”, expresó la líder opositora venezolana y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado. El anuncio también fue respaldado por los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Gustavo Petro, de Colombia, así como por el secretario general de la OEA, Albert Ramdin.

La organización Reporteros Sin Fronteras valoró la medida e instó al gobierno a extenderla a los periodistas que continúan privados de la libertad. Por su parte, la oenegé Foro Penal reporta 806 presos políticos en el país, entre ellos 175 militares.

Familiares de presos políticos viven momentos de angustia

Aunque el régimen hizo llamado a familiares de los presos para ir a reclamarlos, en el centro de detención El Helicoide no reciben mayor información sobre las excarcelaciones y agentes de seguridad impidieron su ingreso, según constató la AFP.

“Estoy nerviosa, ojalá esto sea cierto”, dijo la madre del activista Juan José Freites, coordinador de Vente Venezuela. Atalí Cabrejo, madre de otro detenido, aseguró que su hijo fue sacado de su vivienda por fuerzas estatales hace dos años. “Sentí miedo y terror por la vida de ellos”, relató.

Luego de su captura, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan procesos judiciales por narcotráfico y otros cargos.

Bajan las tensiones entre Gustavo Petro y Donald Trump

En medio de este contexto, el presidente Gustavo Petro sostuvo el miércoles una conversación telefónica con Donald Trump, en la que acordaron impulsar acciones conjuntas contra la guerrilla del ELN, grupo armado que opera en la frontera colombo-venezolana. Así lo confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, en declaraciones a Blu Radio.

El vicecanciller Mauricio Jaramillo indicó que, luego de meses de tensiones, el ambiente entre ambos gobiernos es de “alivio” y “tranquilidad”, aunque sin triunfalismos.

Finalmente, la Presidencia de Colombia informó que Delcy Rodríguez visitará Bogotá en una fecha por definir, con el objetivo de reunirse con Gustavo Petro, quien busca aportar a una salida negociada a la crisis política en Venezuela.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.