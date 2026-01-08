Un “número importante” de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, son liberados en Venezuela, anunció el jueves el jefe del Parlamento, sin dar mayores detalles.

Se trata de las primeras excarcelaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, que asumió funciones de manera temporal tras una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero en la que capturó al mandatario depuesto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Ambos se encuentran en Nueva York, donde se enfrentan a la justicia por varios cargos, incluido narcotráfico: “Para la convivencia pacífica el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, dijo el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

“Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, señaló en declaraciones a la prensa en el palacio Legislativo, sin precisar la cantidad de personas que quedarán en libertad.

El jefe parlamentario agradeció al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a Catar, “que de manera presta atendieron el llamado” de la presidenta interina, precisó. “Es un gesto unilateral del gobierno bolivariano”, aseguró Rodríguez. El Foro Penal contabiliza 806 presos por razones políticas en Venezuela, de ellos 175 militares.

