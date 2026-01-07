En un sorprendente giro diplomático, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que invitó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a una reunión en la Casa Blanca, tras una intensa escalada retórica que incluyó amenazas y acusaciones sobre narcotráfico.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: “Después”: Trump prioriza el petróleo y descarta pronto regreso de María Corina Machado a Venezuela)

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicarme la situación del narcotráfico y otros desacuerdos que hemos tenido”, declaró Trump.

El mandatario estadounidense agregó: “Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro próximo. Se están realizando los preparativos entre el secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca en Washington, D.C.”.

Lee También

🚨 @POTUS invitó al presidente @petrogustavo a la Casa Blanca dice que fue un “honor” hablar con él. El desescalamiento de las tensiones con EEUU es oficial. pic.twitter.com/xnCyrK1mRf — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) January 7, 2026

Lee También

La conversación telefónica, que duró “varios minutos”, ocurrió minutos antes de que Petro llegara a la Plaza de Bolívar en Bogotá para pronunciar un discurso público.

Fuentes de ambos gobiernos confirmaron el intercambio, destacando un tono conciliador que contrasta con las declaraciones incendiarias de los días previos.

El anuncio llega en un momento de máxima tensión bilateral. Solo el domingo, Trump había calificado a Petro como “un hombre enfermo” que “le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”, afirmando que “no va a seguir por mucho más tiempo” en el poder.

Incluso, al ser consultado sobre una posible operación militar similar a la ejecutada contra Nicolás Maduro en Venezuela, Trump respondió: “Me suena bien”. Petro, por su parte, replicó amenazando con “tomar de nuevo las armas” para defender la soberanía colombiana.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.