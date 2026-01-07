La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó responder directamente si el presidente Gustavo Petro debería esperar una operación de las Fuerzas Delta, similar a la que capturó a Nicolás Maduro en Venezuela.

“Sería muy imprudente responder esa pregunta”, declaró Leavitt este siete de enero ante la consulta de periodistas sobre posibles acciones militares contra el mandatario de Colombia.

La evasiva llega en medio de una escalada verbal entre Trump y Petro. El domingo por la noche, desde el Air Force One, el estadounidense arremetió contra Colombia sin ser preguntado directamente: “Colombia está gobernada por un hombre enfermo, que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos, pero no va a seguir por mucho más tiempo, déjenme decirles”.

Insistió en que Petro opera “molinos de cocaína, fábricas de cocaína” y, al ser interrogado sobre una posible operación como la de Venezuela, respondió: “Me suena bien”, sin descartarla explícitamente.

¿Qué dijo Petro ante las amenazas de Estados Unidos?

El presidente replicó con dureza en la madrugada de este lunes a través de su cuenta en X. “Aunque no he sido militar, sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar una arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”, escribió, calificando las declaraciones de Trump como una amenaza ilegítima a la soberanía colombiana.

Petro defendió los avances de su Gobierno en la lucha antidrogas, destacando bombardeos que respetan el derecho humanitario internacional y denunció que los grupos criminales reclutan menores como escudos humanos.

La tensión bilateral se enmarca en la reciente operación estadounidense que derrocó a Nicolás Maduro, lo que ha provocado temores en la región sobre posibles intervenciones similares contra gobiernos de izquierda acusados de vínculos con el narcotráfico.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.