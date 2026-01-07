En sus declaraciones más recientes, Donald Trump descartó la celebración de elecciones en el corto plazo y volvió a restar importancia al liderazgo de la opositora María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, a quien ha descrito como “una mujer muy agradable” pero sin el “apoyo ni el respeto” de Venezuela.

Consultado sobre si presionaría a la presidenta interina Delcy Rodríguez para permitir el regreso de Machado, Trump fue tajante: “No hemos llegado a eso. Ahora mismo lo que queremos es arreglar el petróleo, arreglar el país, traerlo de vuelta y después tener elecciones. Necesitamos traer el país de vuelta. De otra forma vas a tener un desastre muy malo. Estaba muy mal y se va a poner peor a menos que entremos a arreglarlo”.

Después de los ataques a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Trump afirmó que los presos políticos están en segundo plano: "No hemos llegado a eso. Ahora mismo lo que queremos es arreglar el petróleo, arreglar el país, traerlo de vuelta y tener elecciones".

Esta postura confirma que la administración estadounidense está más enfocada en la extracción de crudo venezolano, posponiendo cualquier proceso electoral hasta lograr una estabilidad que considera prioritaria. Este enfoque ha levantado críticas entre sectores opositores, que ven en ello una continuidad pragmática con figuras del chavismo como Rodríguez.

Trump ya había minimizado a Machado el pasado sábado, al comentar la operación que capturó a Maduro: “Es una mujer muy agradable. Pero no cuenta con el apoyo ni el respeto del país”. Estas palabras causaron malestar en la oposición, que reconocen en Machado —y en Edmundo González— a los líderes legítimos surgidos de las elecciones del 28 de julio de 2024, cuya victoria fue respaldada por observadores internacionales.

María Corina Machado habló sobre su regreso a Venezuela

A pesar del ninguneo presidencial, Machado ha mantenido un tono de apoyo inquebrantable hacia las acciones de Estados Unidos. En su entrevista tras más de 16 meses en la clandestinidad, concedida a Fox News desde un lugar no revelado, la líder opositora agradeció a Trump por la detención de Maduro y la calificó como un paso decisivo para desmantelar la estructura “narcoterrorista” del régimen.

Machado anunció su intención de regresar a Venezuela “lo antes posible”, aunque condicionó su retorno a garantías reales de seguridad. Criticó duramente la designación de Delcy Rodríguez como presidenta interina, señalándola como una de las principales responsables de la represión, la corrupción y los vínculos criminales del chavismo.

“El proceso debe avanzar con hechos concretos y no con decisiones impuestas desde los mismos factores que sostuvieron al régimen”, enfatizó.

La opositora insistió en que Venezuela aún está bajo el control de estructuras chavistas y que su voz seguirá siendo útil desde el exterior hasta que existan condiciones seguras para todos los líderes democráticos. Destacó que la caída de Maduro no solo acerca la libertad a los venezolanos, sino que también fortalece la seguridad nacional de Estados Unidos.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.