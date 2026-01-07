El presidente Gustavo Petro elevó su voz contra el tenso escenario regional creado por los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela y contra la dañada relación bilateral entre la nación colombo-estadounidense. “Adelante soldados, mañana daré órdenes a soldados, soldadas y patrulleros y patrulleras de la Policía”, declaró el mandatario en una publicación a través de su cuenta de X.

El mensaje del presidente Petro repercute en medio de un contexto de alta tensión a causa de la operación militar ejecutada por el mandatario estadounidense Donald Trump en territorio venezolano, situación que Petro denuncia como una infracción grave al derecho internacional y representa una amenaza a la estabilidad de la región.

Desde que se inició la ofensiva militar de los EE. UU., Petro ha insistido sobre la necesidad de que Colombia no sea involucrada en un conflicto armado de escala transnacional ni sea utilizada como plataforma de agresión contra su país vecino, Venezuela. Asimismo, ha invitado al pueblo colombiano a hacer protestas en las calles para rechazar la intervención estadounidense en territorios de América Latina y defender la soberanía nacional.

Según lo reflejado por el trino del presidente, este busca solidificar las fuerzas institucionales alrededor de un mensaje de disciplina y obediencia a la Constitución. Simultáneamente, acompaña las previas declaraciones de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, quien asegura que las fuerzas armadas colombianas están preparadas para repeler cualquier posible agresión de parte de los EE. UU.

En medio de las amenazas explícitas de Trump, Petro recalcó su desaprobación hacia la “agresión a la soberanía de Venezuela” y ordenó el despliegue de la Fuerza Pública en la frontera de más de 2.200 km entre ambos países. Petro también convocó a un diálogo civil con Venezuela y criticó las amenazas de Trump respecto a convertir a Colombia en su “siguiente objetivo” en su lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, el presidente fue muy criticado con su mensaje por parte del candidato presidencial Juan Daniel Oviedo, quien le pidió más autocontrol en este aspecto: “Acá Gustavo Petro habla de la relación con EE. UU. como si estuviera jugando Call of Duty. Si fuera un videojuego, sería tryhard (EEUU) vs Casual/NPC (Petro). Pero no lo es: en diplomacia no hay ‘respawn’. Le vamos a quitar la consola a este niño y seremos el adulto responsable”.

Acá @petrogustavo habla de la relación con EE. UU. como si estuviera jugando Call of Duty. Si fuera un videojuego, sería tryhard (EEUU) vs Casual/NPC (Petro). Pero no lo es: en diplomacia no hay respawn. Le vamos a quitar la consola a este niño y seremos el adulto responsable. https://t.co/GYX7ylwi8r — Juan Daniel Oviedo (@JDOviedoAr) January 7, 2026

En respuesta a estas amenazas, Petro instó a la población a defender su país contra actos “violentos ilegítimos”. Además, catalogó de “senil” a Trump por sus continuas acusaciones de narcotráfico y advirtió sobre las posibles repercusiones económicas como el quebrantamiento de las compañías petroleras estadounidenses en Venezuela.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.