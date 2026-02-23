Un ciudadano alemán señalado de cometer millonarias estafas en Europa fue capturado en Armenia, Quindío, en un operativo coordinado entre autoridades colombianas y europeas. Se trata de Jurgen Lubke, conocido con el alias de ‘El Rey’, quien era requerido para cumplir tres condenas en su país de origen.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ‘La Firma’, el colombiano que podría disputar el poder del CJNG tras la muerte de ‘El Mencho’)

La detención se produjo en la capital quindiana, donde, según las autoridades, el extranjero se había radicado desde 2022. El procedimiento fue adelantado por la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de autoridades francesas y alemanas, en el marco de una solicitud formal de cooperación internacional elevada por Francia.

De acuerdo con la información oficial, la operación fue liderada por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), a través de la Unidad Especial de Investigación Judicial Colombo-Francesa, que articuló labores con agencias judiciales de Alemania. El intercambio de información estratégica, análisis financieros y tareas de policía judicial permitieron ubicar y detener al extranjero.

Lee También

Las autoridades lo señalan de haber defraudado a ciudadanos alemanes y españoles por un monto aproximado de 154.500 euros. La modalidad, según el reporte, consistía en ofrecer vehículos nuevos y servicios de transporte internacional mediante empresas ficticias de mudanzas y traslado de automotores que él mismo creaba y administraba.

Aleman adelantaba delicadas acciones ilegales en Colombia

Las investigaciones indican que, tras su llegada a Colombia en 2022, habría constituido a comienzos de 2023 una empresa ante la Cámara de Comercio de Armenia, supuestamente dedicada a la importación y comercialización de vehículos. Desde territorio colombiano, presuntamente continuó con las maniobras relacionadas con estafa y lavado de activos, afectando a víctimas en Europa.

El capturado quedó a disposición de la autoridad competente mientras avanzan los trámites administrativos y judiciales para su extradición. Con este resultado, las autoridades destacaron el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional para enfrentar estructuras vinculadas a la defraudación económica y el lavado de activos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.