La Superintendencia Nacional de Salud instaló hace algunos días un mecanismo de Seguimiento Permanente sobre Nueva EPS, como parte de la medida cautelar vigente que pesa sobre la entidad.

Este control consiste en una supervisión técnica, obligatoria y semanal, orientada a ejercer vigilancia intensiva y continua sobre su operación, con el fin de identificar y corregir riesgos operativos y financieros de manera oportuna.

La EPS, que es la aseguradora con más afiliados en el país, tiene más de 11 millones de usuarios cobijados por esta decisión.

El seguimiento está a cargo de delegados de la Superintendencia, la contralora designada para la intervención forzosa administrativa, el agente interventor y el equipo directivo de la entidad.

El esquema contempla la revisión sistemática de información verificable, clasificación de riesgos según su criticidad y definición de planes de choque de ejecución inmediata.

Hasta ahora se han realizado dos sesiones formales, cuyos resultados están en evaluación.

La medida busca detener conductas que pongan en riesgo la vida e integridad de los pacientes y garantizar el adecuado uso de los recursos del sistema de salud, centralizando la toma de decisiones bajo un control técnico estricto y permanente.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.