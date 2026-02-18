Lo que comenzó como una denuncia por negligencia médica en el Huila ha escalado a una crisis institucional por la violación de datos sensibles. El presidente Gustavo Petro, en un intento por defender la gestión de la Nueva EPS y su reforma a la salud, terminó revelando detalles de la historia clínica de Kevin Arley Acosta, el niño de siete años que murió tras un accidente en bicicleta.

La Constitución colombiana y la Ley 23 de 1981 son claras: la historia clínica es un documento privado sometido a reserva. Sin embargo, el mandatario ignoró estas garantías para sugerir que la responsabilidad de la tragedia recayó en la madre por “permitirle montar bicicleta”, y no en el Estado por la falta del medicamento vital de 30 millones de pesos.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se sumó a la polémica con declaraciones que han sido tildadas de despectivas. Jaramillo, quien recientemente causó indignación al decir que “los ricos también lloran” ante la crisis hospitalaria en Itagüí, instó a la madre a tener “precaución”, sugiriendo que el niño debía estar restringido.

Por su parte, Petro insistió en que el problema es de educación familiar: “Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos. Es un tema de prevención”, afirmó el jefe de Estado desde La Guajira.

Yudy Catherine Pico, madre de Kevin, no se quedó callada ante lo que considera una “canallada” oficial. Con la autoridad de quien ha convivido con la hemofilia por años en su familia, le recordó al presidente que su hijo no murió por jugar, sino porque le negaron el fármaco que controlaba su coagulación.

“A mi hijo le negaron el medicamento. Yo no podía tenerlo amarrado; hay ciclistas que han corrido el Tour de Francia con hemofilia”, sentenció la mujer, desmintiendo la teoría de que la enfermedad deba ser una “cárcel” de cristal para los niños si cuentan con el tratamiento adecuado.

El desplante a la Constitución

La publicación de los detalles médicos por parte de la Nueva EPS y el posterior eco del presidente en redes sociales violan la Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales). Al clasificar la información de salud como “datos sensibles”, la ley impide que cualquier funcionario, incluso el presidente, los use para fines de defensa política.

Mientras la solidaridad con Yudy Pico crece en todo el país, expertos juristas advierten que Petro habría incurrido en una falta grave que podría llegar a la Comisión de Acusaciones, no solo por la presunta negligencia en el suministro de medicinas, sino por el uso ilegal de la intimidad de un menor fallecido para “salvar” su narrativa política.

