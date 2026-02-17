La movilidad se complicó en la noche de este martes 17 de febrero a la altura de la calle 23 con carrera 30, en donde un grupo de manifestantes adelantó bloqueos que dificultaron la movilidad no solo de Transmilenio, sino del tránsito de vehículos particulares.

De acuerdo con la empresa de transporte, se empezó a detener la flota troncal en las estaciones Campin y CAD. Sin embargo, algunas zonas fueron despejadas y se cancelaron retornos en Concejo de Bogotá y Corferias, hablitando de nuevo las estaciones que estaban bloqueadas en esta parte de la ciudad.

Horas antes, la movilidad por este corredor también tuvo dificultades por cuenta de un siniestro entre un bus y un motociclista, en la localidad de Engativá, en la Av. Cali con Av. El Dorado (Calle 26), en sentido Sur – Norte.

#BOGOTÁ | A esta hora (9:08 p.m.) se reportan bloqueos en la intersección de la calle 26 con carrera 33. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/XAJ4GYLIw7 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 18, 2026

Manifestaciones en Soacha este 17 de febrero

Quienes se movilizaban por la Autopista Sur también vivieron un caos por cuenta de bloqueos en la noche de este martes. El punto más crítico se vivió a la altura de Terreros, donde las manifestaciones paralizaron tanto el carril mixto como el exclusivo de Transmilenio, dejando prácticamente inmóvil ese corredor clave entre Bogotá y Soacha.

El impacto fue inmediato: varias estaciones tuvieron que cerrar de manera temporal, entre ellas San Mateo, Terreros, León XIII, La Despensa y Bosa. La medida dejó a más de 31.000 pasajeros sin servicio en plena hora de alta movilidad.

La escena fue de caos total. Cientos de personas se vieron obligadas a bajarse de los buses y caminar por la vía para intentar llegar a sus casas o lugares de trabajo, mientras la congestión crecía minuto a minuto.

Para intentar mitigar la crisis, la operación troncal activó retornos en el Portal Sur y suspendió algunos servicios alimentadores. Sin embargo, las medidas no lograron evitar el colapso en la zona, donde la movilidad quedó seriamente afectada durante varias horas.

