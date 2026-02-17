Poco a poco se van dando con las pistas para establecer el paradero de los asesinos del dueño de Arroz Sonora, quien fue atacado a tiros junto con su escolta al frente del Bodytech de la calle 85 con carrera Séptima en Bogotá. Mientras la Policía se ha guiado por los errores que cometieron los delincuentes durante su crimen, estos gatilleros han tomado medidas desesperadas de amenazar a los vecinos del sector para sabotear su captura.

Según información que dio a conocer El Tiempo, habitantes del sector de La Cabrera, donde Gustavo Aponte fue ultimado el pasado 11 de febrero, han recibido llamadas extorsivas para no entregar a las autoridades las grabaciones de seguridad.

Esto podría responder a los hallazgos de las autoridades, quienes han descubierto varias pistas sueltas para dar con el paradero de los responsables del crimen. Y pese a que el asesinato fue planeado durante días, y siguieron a la víctima durante varias horas, los pistoleros cometieron varios errores.

“Aunque incluso en medios se ha calificado al asesino como un hábil gatillero, a diferencia de otros casos, este no cubrió su cara a la hora de ejecutar el homicidio y esta quedó registrada en cámaras”, dijo uno de los investigadores a El Tiempo.

Precisamente una de las razones que llevaron a creer que se trataría del crimen perfecto fue porque uno de los gatilleros iba en traje y corbata para pasar desapercibido. Sin embargo, las autoridades lograron establecer que los criminales duraron durante varios minutos en la estación de gasolina contigua al lugar donde el empresario fue asesinado, lo que permitió que las cámaras los grabaran, aunque los investigadores han tenido que ver los videos con ojo quirúrgico por la poca nitidez de las filmaciones.

Por ahora, se está indagando sobre por qué atentaron contra la vida de Gustavo Aponte y una de las hipótesis apunta a una posible amenaza por el riesgo que reciben los hombres de negocios del sector del arroz. El caso quedará en manos de los mismos que investigan el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, quien recibió la visita y fuerzas del propio empresario cuando el senador luchaba por su vida en la Fundación Santa Fe.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.