El asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra en Bogotá continúa causando conmoción y múltiples interrogantes sobre los móviles del crimen y los posibles responsables. Mientras avanzan las investigaciones, ha vuelto a mencionarse un episodio violento que marcó a su familia décadas atrás, según información publicada por El Tiempo.

De acuerdo con ese medio, en 1994 Gustavo Aponte Rojas, abuelo del empresario asesinado, fue secuestrado en Girardot (Cundinamarca). El hecho ocurrió cuando salía de su hacienda Rancho La Angostura, ubicada sobre la vía que comunica a Girardot con Agua de Dios. Los hombres armados interceptaron el vehículo en el que se movilizaba junto a su conductor y los obligaron a trasladarse en dirección a Agua de Dios, municipio situado a unos 15 minutos del lugar del plagio.

Una alta fuente de la Policía de Girardot citada por El Tiempo indicó entonces que el secuestro habría sido perpetrado por el frente XXXIV de las Farc, grupo que operaba en esa zona del departamento en esa época. No obstante, las autoridades también contemplaron la posible participación de bandas delincuenciales comunes que, según reportes de esos años, actuaban en coordinación con estructuras guerrilleras y entregaban a las víctimas a cambio de dinero.

La familia Aponte ha tenido una presencia reconocida en la región, en parte por sus actividades empresariales y la generación de empleo para habitantes de Girardot y sus alrededores. Según datos recogidos por ese medio, su hacienda figuraba entre las más importantes de la zona y, para entonces, también habían adquirido el hotel El Peñón.

Tras el homicidio de Aponte Fonnegra ocurrido el miércoles 11 de febrero en Bogotá, han surgido preguntas sobre si ese antecedente familiar podría tener alguna relación con el ataque sicarial. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado hipótesis sobre los responsables ni sobre los posibles móviles del crimen.

Los organismos de investigación continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer el caso. Por ahora, no existe información oficial que vincule el asesinato del empresario con el secuestro ocurrido hace más de tres décadas, por lo que el avance de las pesquisas será clave para determinar quién ordenó y ejecutó el ataque, ya que lo que se conoce hasta ahora es que se podría tratar de extorsiones.

Entretanto, el caso sigue bajo seguimiento de las autoridades, mientras familiares, allegados y sectores empresariales permanecen atentos a los resultados de la investigación.

¿Qué negocios tenía Gustavo Aponte Fonnegra, dueño de Arroz Sonora?

El empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, conocido por su vínculo con la marca arrocera Sonora, también tenía participación en otras compañías del sector industrial en Colombia. Además de liderar la firma arrocera, se desempeñaba como gerente de Flexo Spring y ECSI, empresas con más de tres décadas de trayectoria en el país y reconocimiento en el mercado manufacturero, según información publicada por el portal especializado Tecnología del Plástico.

Flexo Spring fue fundada en 1972 por la familia Aponte Acuña. La compañía inició operaciones como una industria enfocada en empaques metálicos, pero con el paso del tiempo amplió su portafolio hacia la producción de empaques plásticos flexibles y rígidos. En la actualidad, desarrolla envases utilizados para agua, alimentos para mascotas, detergentes, leche y harinas, entre otros productos de consumo masivo.

Por su parte, ECSI fue creada en 1992 con inversión 100 % colombiana y se ha especializado en procesos de soplado e inyección para la fabricación de empaques plásticos rígidos. Entre sus desarrollos se encuentran envases destinados a productos lácteos como Yogo Yogo, además de empaques asociados a marcas como Refisal, el blanqueador Bonaropa y distintos artículos del sector cosmético.