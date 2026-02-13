El dolor por el asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra sigue provocando reacciones en el país. Ahora, el turno fue para sus padres, quienes enviaron un mensaje cargado de tristeza, indignación y un llamado urgente a frenar la violencia en Colombia.

En primer lugar, y con la voz entrecortada, Gustavo Adolfo Aponte (padre del empresario) recordó a su hijo como una persona dedicada a su familia y a sus creencias, y cuestionó con profundo dolor las razones detrás del crimen que acabó con su vida en el norte de Bogotá.

Acá, las palabras del hombre, compartidas por Noticias RCN:

Por su parte, Juanita Fonnegra, madre del empresario, se refirió al vacío que dejó su hijo y agradeció a todas las personas que han estado con ellos en estos momentos de duelo.

“Gracias a todos, familiares, amigos, las redes que no dejan de hablar de lo lindo que era mi hijo Gustavo Andrés, por todas las palabras de afecto y de amor porque era un hombre bueno”, expresó.

Más allá de la investigación judicial, el mensaje se convirtió en un clamor por la seguridad y por el fin de los hechos violentos que siguen afectando a ciudadanos en distintas regiones del país.

Qué se sabe de la muerte de Gustavo Aponte

El empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra fue asesinado el miércoles 11 de febrero en el norte de Bogotá. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el reconocido en el sector agroindustrial y vinculado a la marca de arroz Sonora se encontraba acompañado por su escolta al momento del ataque.

Ambos fueron víctimas de un atentado sicarial que, según las primeras versiones oficiales, habría sido ejecutado por hombres que llegaron al lugar con antelación y esperaron el momento oportuno para disparar.

Tras recibir varios impactos de bala, el empresario y su escolta fueron trasladados de urgencia a la Clínica del Country. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, llegaron sin signos vitales, confirmaron las autoridades.

Según la información entregada por las autoridades, el ataque fue perpetrado por al menos dos personas. Uno de los hombres habría disparado directamente contra Aponte y su escolta cuando salían de un establecimiento en la zona, mientras un cómplice lo esperaba en una motocicleta para facilitar la huida.

Las cámaras de seguridad del sector y los testimonios recopilados han sido claves en el proceso investigativo. La Policía Metropolitana de Bogotá señaló que el hecho tendría características de un ataque planeado, dado que los agresores habrían llegado minutos antes para vigilar los movimientos del empresario.

Después de disparar, los responsables huyeron del lugar en cuestión de segundos. Las autoridades adelantan operativos y análisis de material probatorio para identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del crimen.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.