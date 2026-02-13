La violencia y la inseguridad vuelven a ser protagonistas en las calles de Bogotá. Esta vez, es Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, un respetado empresario de 46 años y dueño de Arroz Sonora, quien cayó víctima de la violencia sicarial. Aponte fue tiroteado y asesinado al salir de un gimnasio en el norte de la capital colombiana el pasado miércoles 11 de febrero de 2026.

Desde entonces, se han tejido múltiples versiones sobre posibles amenazas previas que podrían haber estado en el origen del crimen. María Alexandra García, esposa de la víctima, insiste en que nunca recibieron amenazas, extorsiones ni mensajes sospechosos. Pero algunos de los allegados al empresario sostienen que Aponte tenía serias preocupaciones por el regreso de bandas criminales a zonas donde operaba su empresa.

En exclusiva para El Tiempo, Monseñor Alejandro Henao de Brigard, párroco de la iglesia La Inmaculada Concepción en Bogotá, ofreció su percepción acerca del caso. “Era una persona buena que ayudaba a recolectar mercados y fondos para los pobres, muchas veces desde sus empresas arroceras”, señaló el sacerdote, quien descartó que el asesinato de Aponte pueda haber sido un ajuste de cuentas o un crimen político. “No tenía ningún conocimiento de que él recibiese amenazas”.

La investigación va avanzando. Según las autoridades, ya se tienen pistas de al menos un sicario involucrado en el crimen. Los testigos refieren a una tercera persona que merodeaba las afueras del gimnasio, presuntamente realizando inteligencia previa y alertando a los gatilleros sobre la salida de Aponte.

Además de ser un próspero empresario, Gustavo Andrés Aponte era un hombre de fe, devoto de la Virgen. Su trágico deceso ha avivado debates sobre seguridad en Bogotá, especialmente en zonas del norte afectadas por el crimen organizado. El parrocó contó si la familia del empresario le habló de algún tipo de amenaza.

“No me comentaron de móviles. Pero tengo muy cierto que no se trató de un ajuste de cuentas porque él no andaba en cosas malas, ni de un crimen político porque él no estaba metido en política”, dijo.

