La escena se activó en cuestión de minutos en uno de los corredores más transitados del norte de Bogotá. Luego el tiroteo ocurrido en inmediaciones del gimnasio Bodytech de Cabrera, en la calle 85 con carrera Séptima, comenzaron a aclararse algunos elementos clave sobre las personas afectadas y el impacto del hecho en la zona.

De acuerdo con lo establecido por El Tiempo, una de las personas heridas es un usuario del gimnasio, quien salía del establecimiento cuando se produjo el ataque. En ese momento se encontraba acompañado por su escolta, quien también resultó lesionado.

Qué pasó con los heridos de la balacera en la 85 (Bogotá)

Fuentes de las autoridades le indicaron a ese medio que ambos heridos fueron trasladados a la Clínica El Country, donde permanecen bajo atención médica. Hasta ahora no se ha emitido un reporte oficial sobre su condición de salud ni se ha precisado si el ataque iba dirigido contra alguna de las víctimas o si se trató de un hecho distinto que terminó afectándolas.

En paralelo, el rotativo mencionado anteriomente contactó a un vocero de Bodytech, quien confirmó que la sede ubicada en Cabrera permanecerá cerrada durante la tarde de este martes y todo el miércoles 12 de febrero. La decisión, según explicó, obedece a los actos urgentes de investigación que adelantan las autoridades judiciales en el lugar.

El vocero también señaló que el vehículo en el que se movilizaba la víctima quedó dentro del parqueadero del gimnasio y que la empresa está colaborando plenamente con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido en este sector exclusivo de la capital.

