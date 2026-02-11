La noche cayó en el nororiente de Medellín como cualquier otra, con patrullas recorriendo las calles en labores de control. En medio de ese recorrido, una señal de pare a una motocicleta sospechosa marcó el inicio de una escena de tensión que terminó con policías heridos, un agresor neutralizado y un capturado.

Según relató el alcalde Federico Gutiérrez, una patrulla de la Policía fue atacada a disparos mientras adelantaba un procedimiento de rutina. Al intentar detener la motocicleta, el parrillero sacó un arma y abrió fuego contra los uniformados, dejándolos heridos en el lugar.

La reacción fue inmediata. Los policías respondieron al ataque y lograron neutralizar al agresor, mientras que el conductor de la moto fue capturado con el apoyo de la ciudadanía. En el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver calibre 38, munición y un arma neumática.

Qué pasó con los policías atacados en Medellín

El alcalde confirmó que el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía y que los dos uniformados heridos reciben atención médica. De acuerdo con su reporte, uno de ellos deberá entrar a cirugía en el transcurso del día.

Gutiérrez destacó la actuación de los policías involucrados y expresó su respaldo a los uniformados heridos. En su mensaje, reiteró que la ciudad no retrocederá frente a la delincuencia y que las autoridades seguirán actuando para proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos.

