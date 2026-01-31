Roberto Nastasi, ciudadano italiano con orden de captura vigente en su país, fue detenido en Medellín en una operación conjunta contra el crimen trasnacional, revelada por el alcalde Federico Gutiérrez.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Capturan al “narco invisible” del Clan del Golfo: así cayó el cerebro logístico tras toneladas de cocaína)

El extranjero es señalado de pertenecer a una peligrosa estructura de la mafia italiana y de cumplir un rol clave en redes internacionales de narcotráfico.

Según informó la Alcaldía de Medellín, Nastasi era requerido por las autoridades judiciales de Italia por el delito de asociación para delinquir con fines de tráfico internacional de sustancias estupefacientes, específicamente clorhidrato de cocaína en grandes cantidades y bajo circunstancias agravantes.

Lee También

De acuerdo con las autoridades, el capturado habría actuado como el principal enlace entre el Clan del Golfo y mafias narcotraficantes en Italia, facilitando rutas y contactos para el envío de droga hacia Europa. En Medellín, además, contaba con protección de estructuras criminales locales, lo que le permitía moverse con discreción.

La investigación estableció que Nastasi se había ocultado durante un tiempo en Guayaquil, Ecuador, donde se hacía pasar por empresario. Sin embargo, mantenía una relación sentimental en Medellín desde hacía ocho años, motivo por el cual visitaba con frecuencia la capital antioqueña.

Avanzada contra redes de la mafia internacional en Medellín

Luego de identificar su presencia en la ciudad, las autoridades locales activaron canales de cooperación con las autoridades italianas, lo que permitió coordinar el operativo que terminó con su captura. La acción fue desarrollada de manera articulada con Interpol, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y agencias internacionales.

En el mismo operativo fue capturado el ciudadano panameño Jean Carlo Valderrama, conocido con el alias de ‘Balín’, quien también tenía requerimiento internacional, en lo que las autoridades calificaron como un nuevo golpe a las redes del crimen organizado que operan desde Medellín con alcance global.

* Pulzo.com se escribe con Z