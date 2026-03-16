Sectores del Centro Democrático volvieron a lanzar críticas contra el candidato presidencial Iván Cepeda, luego de los bloqueos protagonizados por la minga indígena este lunes en el centro de Medellín.

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(Vea también: Iván Cepeda criticó a Antioquia y despertó indignación: “Cuna de la parapolítica”)

Los señalamientos surgieron después de las recientes declaraciones del congresista sobre el departamento de Antioquia, que causaron molestia entre dirigentes políticos de esa región.

Cepeda afirmó que, “en palabras sintéticas”, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, la narcoeconomía y el terrorismo de Estado, comentario que despertó fuertes reacciones en el uribismo.

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Concejal dice que bloqueos serían “consecuencia” de declaraciones de Cepeda

En medio de ese ambiente político, el concejal Sebastián López, vocero del uribismo en la ciudad, responsabilizó al senador por las protestas que se registraron en sectores como La Alpujarra.

¡DENUNCIA! 🚨 Empezamos a ver las consecuencias de la guerra de @IvanCepedaCast contra Antioquía, con el apoyo de @petrogustavo y todos los “exguerrilleros” que odian nuestro departamento.

Envían supuestamente a la Minga Indígena a bloquear todo el centro administrativo de la… pic.twitter.com/RjWQJgHOmF — Sebastián López V. (@sebaslopezv) March 16, 2026

Según el cabildante, estas acciones harían parte de lo que calificó como las “primeras consecuencias” de lo que llamó una confrontación política contra el departamento.

“Son las primeras consecuencias de la guerra de Iván Cepeda contra Antioquia”, afirmó López, quien también señaló que los bloqueos afectan el centro administrativo donde funcionan la Gobernación y la Alcaldía.

Centro Democrático llama a respaldar a autoridades de Antioquia

Las críticas también fueron replicadas por el representante a la Cámara Juan Espinal, quien cuestionó la presencia de la minga en el departamento tras las declaraciones de Cepeda.

El congresista aseguró que existe preocupación en la región por lo que considera una estigmatización contra Antioquia.

Ante esta situación, dirigentes del Centro Democrático pidieron a los ciudadanos respaldar a las autoridades locales, entre ellas el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez.

Según los voceros del uribismo, es necesario rodear a las instituciones del departamento frente a lo que consideran ataques políticos provenientes de sectores cercanos al Gobierno nacional.

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