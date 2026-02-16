La tensión en Bogotá escaló este lunes 16 de febrero luego de conocerse denuncias de funcionarios de la Rama Judicial que aseguran estar retenidos dentro de los juzgados administrativos ubicados en el centro de la capital. Según Semana, empleados del complejo judicial afirmaron que no les permiten ni salir ni ingresar a las instalaciones.

De acuerdo con lo publicado por ese medio, varios trabajadores señalaron que integrantes de comunidades indígenas bloquearon las puertas de acceso, impidiendo el movimiento normal en la sede. Algunos funcionarios habrían descrito el escenario como un supuesto “secuestro”, ante la imposibilidad de abandonar el lugar.

Las versiones conocidas por Semana también indican que, en medio de los reclamos para habilitar las entradas, se habrían presentado comentarios ofensivos contra quienes exigían el desbloqueo.

Preocupación en el Ministerio de Educación

El episodio ocurre en paralelo a otros hechos reportados en la capital. La sede de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá volvió a ser escenario de una toma no autorizada por parte de la minga indígena, que ocupó la concha acústica del campus, según algunas versiones.

Además, según informó La FM, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, que permanece en la Universidad Nacional, bloquea el ingreso y la salida del Ministerio de Educación Nacional, lo que amplía el impacto de las movilizaciones en entidades públicas del orden nacional.

#Bogotá | 📌 La Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, que permanece en la Universidad Nacional, bloquea el ingreso y la salida del Ministerio de Educación. pic.twitter.com/irZ7ivJ2Rp — La FM (@lafm) February 16, 2026

Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial consolidado sobre lo que ocurre en los juzgados administrativos ni en el Ministerio. La información difundida proviene de los reportes de los medios citados y de los testimonios recogidos hasta ahora.

