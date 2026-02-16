Aunque la operación aérea continúa, la reducción deliberada en el ritmo de atención se traduce en filas más largas y mayores tiempos de espera en los controles de salida del país.

El impacto, por ahora, ha sido notable. Tras algunos episodios de desorden inicial, las autoridades activaron un plan de contingencia para evitar traumatismos mayores. Sin embargo, las imágenes de largas filas impactan.

Cerca de 50 funcionarios adicionales fueron desplegados en puntos estratégicos con el fin de agilizar la verificación de documentos y mantener un flujo constante de pasajeros, especialmente en horas de alta demanda. Incluso con estas medidas, el llamado a los viajeros es a anticiparse.

La principal recomendación es diligenciar el prerregistro migratorio CheckMig, disponible entre 72 horas y una hora antes del vuelo, lo que permite acelerar el trámite en ventanilla.

También se insiste en llegar al aeropuerto con al menos tres horas de antelación, portar pasaporte, visa y tarjeta de embarque listos, y revisar requisitos del país de destino. Algunas aerolíneas, como Avianca, adoptaron flexibilidad en cambios y conexiones para mitigar posibles retrasos.

