Un vuelo de Latam Airlines que cubría la ruta entre Bogotá y Rionegro tuvo que regresar poco después del despegue por un altercado entre pasajeros ocurrido en la noche del viernes 13 de febrero.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, el incidente se presentó en el vuelo 4032, lo que llevó a la tripulación a interrumpir el trayecto y retornar al Aeropuerto Internacional El Dorado. Según los reportes conocidos, el piloto informó a los ocupantes sobre la activación de los protocolos de emergencia debido a la presencia de un pasajero disruptivo que, presuntamente, estaba poniendo en riesgo la seguridad a bordo.

Tras el aterrizaje en Bogotá, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá intervinieron para controlar la situación y retirar a uno de los involucrados. Posteriormente, la tripulación restableció el orden en la cabina y el vuelo pudo reanudar su operación hacia el aeropuerto José María Córdova, que sirve a Rionegro.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales adicionales sobre las causas del enfrentamiento ni sobre posibles sanciones para los pasajeros implicados. Tampoco se ha informado si hubo personas lesionadas durante el incidente.

El caso se hizo público principalmente por publicaciones de viajeros y usuarios digitales, quienes describieron momentos de tensión durante el retorno de la aeronave. Algunos incluso calificaron la situación como “de película”.

Según lo informado por MiOriente, la decisión de regresar obedeció a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, con el fin de garantizar la seguridad de la tripulación y de los demás pasajeros antes de continuar el trayecto programado.

Por su parte, los internautas no dudaron en opinar en una publicación hecha por ese medio de comunicación: “Una pelea con altura“, “ya les va tocar contratar seguridad privada a las aerolíneas”, “hasta en el aire ponen problemas” y “esos pasajeros como que ven mucha película”, son solo parte de los comentarios hechos.

