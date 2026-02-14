Un impactante accidente de tránsito se registró en la noche del 13 de febrero de 2026 en la capital del país, luego de que un camión de carga pesada se volcara y terminara cayendo sobre una camioneta particular en la avenida Circunvalar, a la altura de la carrera 3, en la localidad de Santa Fe, cerca de la subida a Monserrate.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el siniestro ocurrió hacia las 8:15 p. m., cuando el vehículo perdió la estabilidad y terminó recostado sobre el automotor rojo que transitaba por el mismo corredor vial. Videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud del impacto, que provocó alarma entre conductores y residentes del sector.

Organismos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación mientras agentes de tránsito coordinaban cierres y desvíos vehiculares. Hasta el momento de los primeros reportes, no existía confirmación oficial sobre el estado de salud de los ocupantes de la camioneta afectada.

#Ampliación | Una tractomula cayó sobre una camioneta que transitaba sobre la Avenida Circunvalar en Bogotá.

Cinco personas fueron valoradas y afortunadamente ninguna presenta gravedad. pic.twitter.com/UmrxOkhln0 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) February 14, 2026

¿Cuántos heridos dejó accidente en la Circunvalar?

El accidente provocó una fuerte afectación en la movilidad del centro-oriente de la ciudad, por lo que las autoridades recomendaron tomar rutas alternas como la avenida Comuneros y la carrera 10, mientras avanzaban las labores para retirar el vehículo y restablecer el paso.

Las causas del siniestro permanecen bajo investigación, en medio de la preocupación de los ciudadanos por la seguridad en este importante corredor vial y, según Noticias RCN, se presentaron cinco personas heridas, pero ninguna de gravedad.

