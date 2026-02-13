Un accidente de tránsito empañó la llegada de la noche en Bogotá este viernes 13 de febrero y que dejó el lamentable saldo de una persona fallecida. Los hechos ocurrieron sobre la calle 13 (avenida Centenario) con carrera 137 y causaron un trancón en el sentido occidente-oriente.

De acuerdo con las autoridades de tránsito, el siniestro involucró a un ciclista y dos camiones. Al parecer, el biciusuario estaba en medio de los vehículos de carga, se cerró entre ambos y le pasaron por encima.

Imágenes que rondan en redes sociales evidencian la gravedad de la situación: los furgones tuvieron que parar para verificar el estado del afectado, que perdió la vida en el lugar de los hechos. Al lugar llegaron paramédicos, así como forenses para hacer el levantamiento del cuerpo y las investigaciones.

Así mismo, hubo presencia de policías y agentes de tránsito, ya que hubo un trancón considerable por una de las vías que conecta la salida y entrada de Bogotá por el occidente. Para evitar problemas en la movilidad, se ha sugerido tomar la calle 80 como alternativa.

Sobre las 7:15 de la noche de este viernes, las autoridades de tránsito comunicaron que el lugar sigue acordonado mientras los investigadores indagan sobre las causas del accidente. Al corte de esa hora el flujo vehicular seguía siendo lento.

#GestiónDelTráfico [07:16 p.m.] #MovilidadAhora | Continúan las labores de Investigación por parte de criminalística en la Av. Centenario (Calle 13) con carrera 137, en sentido Occidente – Oriente. 🟡Ruta alterna: Calle 80. 👮Grupo Guía gestiona el tráfico en el punto. https://t.co/rJWNDH2hda pic.twitter.com/cxLaxmOsjV — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 14, 2026

