Así como salen a la luz profundas revelaciones sobre algunos empresarios, uno de los más icónicos en Colombia se animó a mostrar cómo es el sitio en el que actualmente se desempeña en Bogotá.

“Esta es mi casa, aquí moriré”, aseveró Arturo Calle en conversación con Forbes Colombia. Agregó: “Yo no puedo estar en un apartamento sino acá permanentemente. Anteriormente trabajaba 14 y 16 horas. Ahora estoy trabajando unas ocho horas diarias”.

Lo cierto es que el periodista que conoció cómo es la oficina personal de Arturo Calle reveló que lo único que tiene en ese lugar es una “mesa llena de papeles”, además de un detalle que parece inaudito en la actualidad: No hay computadores”.

De igual manera, aparte de los elementos en cuestión, también se describieron otros aspectos de color sobre un sitio que normalmente es privado y sobre el que ahora salen puntos a relucir.

“A su lado, en su balcón, tiene un jardín de flores y vista a una parte del norte de Bogotá”, indicó el reportero de Forbes que conversó con el veterano empresario, del que conoció un espacio habitualmente reservado para pocos y que ahora tiene mucho por contar.

De hecho, indicó que todavía se le consultan cuestiones comerciales, a pesar de que no tiene mayor injerencia en temas administrativos, mucho menos luego de que Esteban González asumió como gerente general de Arturo Calle.

¿Cuántas tiendas tiene Arturo Calle en Colombia y en el exterior?

Arturo Calle cuenta con más de 100 tiendas, además de Colombia, en Panamá, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Venezuela y Perú, lo que deja en evidencia el crecimiento que ha tenido.

En este 2026, la firma mantiene una presencia dominante en Bogotá, donde se encuentran sus tiendas más grandes en centros comerciales como Unicentro, Andino, Gran Estación, Titán Plaza y Multiplaza.

Además, la marca ha expandido su presencia en la capital con complejos industriales y puntos de fábrica situados en zonas estratégicas como la Avenida Boyacá y el sector de Montevideo, facilitando el acceso a moda masculina y femenina de alta calidad para diversos segmentos.

En Medellín, la capital antioqueña, Arturo Calle dispone de locales amplios en centros comerciales referentes como El Tesoro, Santafé y Mayorca, además de su tradicional presencia en el centro de la ciudad.

Cali no se queda atrás, con ubicaciones clave en Unicentro Cali y Chipichape, mientras que en Barranquilla la marca atiende a sus clientes en recintos como Buenavista y Viva Barranquilla.

Esta cobertura se extiende a ciudades intermedias como Bucaramanga, Pereira, Manizales, Cartagena y Cúcuta, asegurando que los colombianos encuentren sus líneas de ropa formal, casual y deportiva en casi cualquier rincón del país.

Para localizar la tienda más cercana a su ubicación actual o verificar los horarios de atención, puede utilizar el localizador oficial en el sitio web de Arturo Calle.

¿Cuántos años tiene Arturo Calle y cómo comenzó?

Arturo Calle, el emblemático empresario colombiano, nació el 13 de agosto de 1938 en el barrio Manrique de Medellín. Tiene 87 años de edad.

Su trayectoria es considerada un modelo de emprendimiento ético y perseverancia, habiendo pasado de ser un vendedor ambulante de productos agrícolas en su infancia a liderar uno de los emporios textiles más importantes de América Latina, con una red que supera los cien puntos de venta.

Su incursión en el mundo de los negocios comenzó de manera humilde en la plaza de mercado del barrio Robledo, donde vendía hortalizas y flores para ayudar económicamente a su madre. Posteriormente, se vinculó como mecánico industrial en Hilanderías Pepalfa, experiencia que le permitió ahorrar durante más de dos años con el sueño de ser independiente.

En 1966, con sus ahorros y un préstamo de cuatro mil pesos, se trasladó a Bogotá y adquirió su primer local de apenas ocho metros cuadrados en el sector de San Victorino, bautizado inicialmente como ‘La Camisita’.

Luego del éxito de este primer punto, adquirió un local más grande llamado ‘El Dante’. Fue por sugerencia de un conocedor de mercadeo que decidió cambiar el nombre del negocio a Arturo Calle, marca que se consolidó oficialmente en 1968 y que ha seguido en crecimiento hasta la actualidad.

