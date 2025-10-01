La reconocida marca de moda Arturo Calle anunció nuevas oportunidades de empleo para reforzar su equipo en Colombia y otros países de la región. La compañía, que durante seis décadas ha liderado la moda masculina en el país, está en búsqueda de personal en diferentes áreas, con opciones que van desde cargos operativos en tiendas hasta posiciones directivas y estratégicas.

Para postularse, quienes estén interesados deben subir su hoja de vida en este enlace.

Ofertas de trabajo en Arturo Calle

En el país, Arturo Calle tiene abiertas convocatorias para diferentes áreas:

Auxiliares de punto de venta (Bogotá)

Ser mayor de edad y bachiller.

Experiencia mínima de 6 meses en ventas o servicio al cliente.

Funciones: apoyar el proceso de ventas, organización y limpieza del almacén, velar por el orden de la mercancía y brindar asesoría a clientes.

Vendedores (Bogotá)

Experiencia de mínimo 1 año en ventas de moda o calzado.

Bachillerato completo.

Disponibilidad de tiempo completo.

Funciones: cumplimiento de metas comerciales, asesoría personalizada a clientes y apoyo en funciones de mantenimiento de la tienda.

Sastres (Bogotá)

Bachiller (mínimo grado noveno aprobado).

Experiencia mínima de 6 meses en arreglos de prendas y manejo de máquinas de confección.

Funciones: realizar arreglos y modificaciones a las prendas de vestir.

Beneficios: descuento en productos y valera de tiempos remunerados.

Director(a) de Sistema SGI y Cumplimiento (Bogotá)

Profesional en ingeniería industrial, administración o afines.

Experiencia de al menos 4 años en implementación de sistemas de gestión (SAGRILAFT, PDD y PTEE).

Conocimiento en normatividad de sostenibilidad, continuidad de negocio y procedimientos internos.

Funciones: implementar y vigilar el adecuado funcionamiento de los sistemas de gestión y de cumplimiento normativo.

Arturo Calle ofrece trabajo fuera de Colombia

La empresa también abrió oportunidades en otros países de la región:

Director(a) comercial regional (Costa Rica)

Profesional en administración, mercadeo o afines.

Experiencia liderando equipos comerciales y estrategias de expansión.

Funciones: dirigir la operación de la marca en Costa Rica, Panamá, Guatemala y El Salvador.

Trabajar en Arturo Calle en temporada de fin de año

Además, Arturo Calle abrió su tradicional convocatoria para reforzar el personal durante la temporada decembrina en las principales capitales de Colombia..

Requisitos: ser mayor de edad, tener bachillerato culminado y disponibilidad inmediata.

No se requiere experiencia previa.

Hay vacantes en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Manizales, Pereira, Pasto y otras. Para encontrar todas las ofertas disponibles, haga clic en este enlace.

