Con una gran presencia en el territorio nacional desde hace muchos años, Unilever lanzó una oferta de empleo sin experiencia en Colombia con puestos para teletrabajar por días y también presenciales, según las funciones, habilidades y perfiles. Otra característica llamativa es que los espacios para ejercer prometen ser dinámicos, amigables y de aprendizaje constante para el crecimiento profesional y personal.

De hecho, esta es una de las empresas en la que sueñan trabajar los colombianos, gracias a que allí es posible ampliar habilidades en áreas que les gustan y los beneficios corporativos suelen ser muy atractivos, lo que hace que quienes son elegidos para los puestos decidan quedarse por un largo tiempo, desarrollarse laboralmente e ir escalando en lo que concierne a posiciones, salarios y calidad de vida.

Unilever tiene empleos en Bogotá, Cali, Bucaramanga y más, para practicantes, profesionales y especialistas de áreas comerciales, tecnológicas, administrativas, finanzas, manufacturas y ‘marketing’. Algunas de las vacantes para prácticas manejan sueldos de hasta 2’000.000 de pesos, una cifra muy competitiva considerando que este es un contrato de vinculación formativa. De acuerdo con el perfil de LinkedIn de la multinacional, estos son los trabajos disponibles:

Prácticas Bogotá: ‘marketing’ 2026-1

Híbrido (Bogotá) . Tiempo completo.

. Tiempo completo. Responsabilidades: hacer parte del proceso de conceptualización, desarrollo y lanzamiento de todas las categorías presentes en el mercado colombiano, compartir ideas y estrategias para implementar mejoras o desarrollar nuevos productos, entender las métricas del comportamiento del mercado y los ‘insights’ del consumidor, entre otras.

hacer parte del proceso de conceptualización, desarrollo y lanzamiento de todas las categorías presentes en el mercado colombiano, compartir ideas y estrategias para implementar mejoras o desarrollar nuevos productos, entender las métricas del comportamiento del mercado y los ‘insights’ del consumidor, entre otras. Requisitos: ser estudiante universitario de último o penúltimo semestre, con el aval de la universidad para cursar la práctica, disponibilidad para hacer la práctica de mínimo cinco meses y ser amante del trabajo en equipo.

ser estudiante universitario de último o penúltimo semestre, con el aval de la universidad para cursar la práctica, disponibilidad para hacer la práctica de mínimo cinco meses y ser amante del trabajo en equipo. Salario : 2’000.000 de pesos.

Salario : 2'000.000 de pesos.

Prácticas recursos humanos Bogotá 2026-1

Híbrido (Bogotá) . Tiempo completo.

. Tiempo completo. Responsabilidades: apoyar el desarrollo del negocio y liderar estrategias de atracción de talento y bienestar.

apoyar el desarrollo del negocio y liderar estrategias de atracción de talento y bienestar. Requisitos: ser estudiante universitario de último o penúltimo semestre, con el aval de la universidad para cursar la práctica, disponibilidad para hacer la práctica de mínimo cinco meses y ser amante del trabajo en equipo.

ser estudiante universitario de último o penúltimo semestre, con el aval de la universidad para cursar la práctica, disponibilidad para hacer la práctica de mínimo cinco meses y ser amante del trabajo en equipo. Salario : 2’000.000 de pesos.

Salario : 2'000.000 de pesos.

Prácticas Bogotá: ‘customer operations’ 2026-1

Híbrido (Bogotá) . Tiempo completo.

. Tiempo completo. Responsabilidades: uso de herramientas digitales, automatizar y optimizar la gestión impactando en los ahorros que puede tener la compañía, generar visibilidad de los ‘KPI’s’ del equipo comercial, identificar oportunidades en los principales clientes para generar proyectos de ahorros logísticos, entre otras.

uso de herramientas digitales, automatizar y optimizar la gestión impactando en los ahorros que puede tener la compañía, generar visibilidad de los ‘KPI’s’ del equipo comercial, identificar oportunidades en los principales clientes para generar proyectos de ahorros logísticos, entre otras. Requisitos: ser estudiante universitario de último o penúltimo semestre, con el aval de la universidad para cursar la práctica, disponibilidad para hacer la práctica de mínimo cinco meses y ser amante del trabajo en equipo.

ser estudiante universitario de último o penúltimo semestre, con el aval de la universidad para cursar la práctica, disponibilidad para hacer la práctica de mínimo cinco meses y ser amante del trabajo en equipo. Salario : 2’000.000 de pesos.

Salario : 2'000.000 de pesos.

ISE Multichannel Supervisor

Híbrido (Bucaramanga) . Tiempo completo.

. Tiempo completo. Responsabilidades: liderar, organizar, formar y administrar al equipo de gestores y mercaderistas en campo de la zona/región asignada, garantizar una ejecución brillante de la estrategia comercial y promocional en los puntos de venta asignados, maximizando la visibilidad de las marcas, categorías y segmentos en los que participamos, entre otras.

liderar, organizar, formar y administrar al equipo de gestores y mercaderistas en campo de la zona/región asignada, garantizar una ejecución brillante de la estrategia comercial y promocional en los puntos de venta asignados, maximizando la visibilidad de las marcas, categorías y segmentos en los que participamos, entre otras. Requisitos: experiencia liderando equipos en campo, conocimiento de ejecución en punto de venta del canal moderno, manejo de indicadores comerciales (OSA, DEC, SOS), capacidad de análisis y toma de decisiones rápidas.

experiencia liderando equipos en campo, conocimiento de ejecución en punto de venta del canal moderno, manejo de indicadores comerciales (OSA, DEC, SOS), capacidad de análisis y toma de decisiones rápidas. Salario : confidencial.

Salario : confidencial.

Especialista ‘trade’ canal de cadenas regionales

Híbrido (Bogotá o ciudades principales) . Tiempo completo.

. Tiempo completo. Responsabilidades: mejorar, asegurar y mantener la posición de liderazgo de las marcas, establecer relaciones de colaboración con el cliente, acompañando al equipo de ventas en las negociaciones, corresponsable del cumplimiento de los principales indicadores de ventas, entre otras.

mejorar, asegurar y mantener la posición de liderazgo de las marcas, establecer relaciones de colaboración con el cliente, acompañando al equipo de ventas en las negociaciones, corresponsable del cumplimiento de los principales indicadores de ventas, entre otras. Requisitos: profesional en carreras de administración de empresas, ingeniería y/o afines, experiencia en ventas, conocimiento y experticia en el canal de cadenas regionales o autoservicios independientes, experiencia con el manejo y gestión de presupuestos, legalizaciones, promociones, análisis, entre otros.

profesional en carreras de administración de empresas, ingeniería y/o afines, experiencia en ventas, conocimiento y experticia en el canal de cadenas regionales o autoservicios independientes, experiencia con el manejo y gestión de presupuestos, legalizaciones, promociones, análisis, entre otros. Salario : confidencial.

Salario : confidencial.

‘Key account’ tradicional Pacífico Híbrido (Cali) . Tiempo completo.

. Tiempo completo. Responsabilidades: gestionar integralmente los canales asignados, desarrollar relaciones sólidas con clientes clave, distribuidores y mayoristas, implementar planes comerciales regionales, entre otras.

gestionar integralmente los canales asignados, desarrollar relaciones sólidas con clientes clave, distribuidores y mayoristas, implementar planes comerciales regionales, entre otras. Requisitos: e xperiencia en gestión comercial regional, conocimiento de canales de distribución (controlada, no controlada y mayoristas), manejo de indicadores de desempeño comercial, capacidad de análisis estratégico y ejecución táctica.

xperiencia en gestión comercial regional, conocimiento de canales de distribución (controlada, no controlada y mayoristas), manejo de indicadores de desempeño comercial, capacidad de análisis estratégico y ejecución táctica. Salario : confidencial.

Salario : confidencial.

¿Qué marcas maneja Unilever en Colombia? La presencia de Unilever en el mercado colombiano se caracteriza por un amplio y portafolio de marcas que abarca desde la alimentación hasta el cuidado personal y del hogar. La compañía opera con marcas de reconocimiento global que se han consolidado como habituales en los hogares, tales como Dove, líder en cuidado personal, y Rexona, un referente en desodorantes. En el segmento de alimentos, destacan nombres como Knorr para caldos y sopas, y Hellmann's con su popular mayonesa. Esta variedad estratégica le permite a Unilever mantener una posición dominante en distintas categorías de consumo masivo, cubriendo las necesidades diarias de millones de colombianos.

