Una de las multinacionales logísticas más grandes del mundo, DHL, está abriendo una importante ventana de oportunidades laborales en toda Colombia. La compañía busca activamente nuevos talentos para unirse a sus filas en roles que, a diferencia de muchas ofertas actuales, son completamente presenciales. Esta modalidad de trabajo no solo fomenta la colaboración y el trabajo en equipo, sino que también se complementa con un paquete de beneficios que ofrece a sus empleados. Para aquellos que buscan estabilidad y crecimiento en el dinámico sector de la logística, esta es una oportunidad destacada.

En un mercado laboral cada vez más competitivo, DHL se distingue por su compromiso con el bienestar de sus trabajadores. Más allá de la promesa de un empleo estable, la compañía ha diseñado un robusto esquema de apoyos que incluye desde seguros de salud hasta programas de desarrollo profesional. Esta estrategia no solo busca atraer a los mejores profesionales, sino también retenerlos, creando un ambiente de trabajo donde el esfuerzo y la dedicación son recompensados. La oferta de puestos presenciales en varias ciudades del país subraya su apuesta por la operación local y el desarrollo de talento colombiano.

De acuerdo con los datos de su página web, los empleos se concentran en áreas comerciales, operaciones, administrativas, logísticas y tecnológicas. Estas son las vacantes disponibles en DHL:

Customer care advisor

Bogotá (tiempo completo).

(tiempo completo). Responsabilidades : recibir y gestionar llamadas de clientes, brindar información precisa y veraz sobre servicios: toma de PU/IMP, rastreo de envíos y asesorías, tender cada contacto bajo los estándares de calidad, asegurando registro correcto en los aplicativos, escalar o direccionar llamadas a otros departamentos según corresponda, entre otras.

: recibir y gestionar llamadas de clientes, brindar información precisa y veraz sobre servicios: toma de PU/IMP, rastreo de envíos y asesorías, tender cada contacto bajo los estándares de calidad, asegurando registro correcto en los aplicativos, escalar o direccionar llamadas a otros departamentos según corresponda, entre otras. Requisitos: técnico, tecnólogo en áreas administrativas o estudiante de últimos semestres de programas profesionales, conocimiento en Excel básico, experiencia mínima de 1 año.

técnico, tecnólogo en áreas administrativas o estudiante de últimos semestres de programas profesionales, conocimiento en Excel básico, experiencia mínima de 1 año. Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

Ejecutivo Sr. de grandes cuentas

Medellín (tiempo completo).

(tiempo completo). Responsabilidades : conocer todos los aspectos de la actividad del cliente y sus necesidades, presentar a DHL demostrando el valor que tiene para la empresa destacando la características y ventajas frente sus competidores, planificar y hacer un uso efectivo del tiempo, garantizando la vente oportuna y a atención de tareas administrativas, entre otras.

: conocer todos los aspectos de la actividad del cliente y sus necesidades, presentar a DHL demostrando el valor que tiene para la empresa destacando la características y ventajas frente sus competidores, planificar y hacer un uso efectivo del tiempo, garantizando la vente oportuna y a atención de tareas administrativas, entre otras. Requisitos: profesional en administración de empresas, mercadeo, ingeniería industrial, comercio exterior o afines, Excel avanzado, manejo de ‘e-tools’ comerciales: Stellar, GSIP+, GSRT, GCPT+, experiencia mínima de 1 año en manejo de cuentas grandes, entre otros.

profesional en administración de empresas, mercadeo, ingeniería industrial, comercio exterior o afines, Excel avanzado, manejo de ‘e-tools’ comerciales: Stellar, GSIP+, GSRT, GCPT+, experiencia mínima de 1 año en manejo de cuentas grandes, entre otros. Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

Ejecutivo Sr. de grandes cuentas

Bogotá (tiempo completo).

(tiempo completo). Responsabilidades : conocer todos los aspectos de la actividad del cliente y sus necesidades, presentar a DHL demostrando el valor que tiene para la empresa destacando la características y ventajas frente sus competidores, planificar y hacer un uso efectivo del tiempo, garantizando la vente oportuna y a atención de tareas administrativas, entre otras.

: conocer todos los aspectos de la actividad del cliente y sus necesidades, presentar a DHL demostrando el valor que tiene para la empresa destacando la características y ventajas frente sus competidores, planificar y hacer un uso efectivo del tiempo, garantizando la vente oportuna y a atención de tareas administrativas, entre otras. Requisitos: profesional en administración de empresas, mercadeo, ingeniería industrial, comercio exterior o afines, Excel avanzado, manejo de ‘e-tools’ comerciales: Stellar, GSIP+, GSRT, GCPT+, experiencia mínima de 1 año en manejo de cuentas grandes, entre otros.

profesional en administración de empresas, mercadeo, ingeniería industrial, comercio exterior o afines, Excel avanzado, manejo de ‘e-tools’ comerciales: Stellar, GSIP+, GSRT, GCPT+, experiencia mínima de 1 año en manejo de cuentas grandes, entre otros. Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

Analista Administración Comercial

No especifica ciudad (tiempo completo).

Responsabilidades : asegurar que la información sea analizada por carriles, industrias, ejecutivos, canales, etc., para identificar oportunidades de ingresos y crear iniciativas basadas en ello, entre otras.

Requisitos: profesional en ingeniería industrial, administración de empresas, gestión de sistemas de información, economía o carreras afines, Excel avanzado, 1 a 2 años de experiencia en roles de administración de ventas, entre otros.

Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

Practicante universitario

Funza (Cundinamarca).

(Cundinamarca). Responsabilidades : brindar apoyo en todo los proceso de calidad, SST y medio ambiente en la organización.

Requisitos: practicante universitario con aprobación en realizar práctica de inmediato y carta de presentación, conocimiento en el área de calidad SST y medio ambiente.

practicante universitario con aprobación en realizar práctica de inmediato y carta de presentación, conocimiento en el área de calidad SST y medio ambiente. Salario : confidencial.

: confidencial. Aplique acá.

¿Qué tal es trabajar en DHL Colombia?

De acuerdo con el ranking de la firma Great Place To Work, DHL se ha posicionado como una de las mejores empresas para trabajar en el país. Este reconocimiento no es casualidad; la compañía se enfoca en crear un ambiente laboral donde sus empleados puedan prosperar tanto personal como profesionalmente. Esto lo logran a través de una cultura que promueve la salud, la seguridad y el bienestar, factores clave para un desarrollo integral y duradero.

En la multinacional, la prioridad es el bienestar de su equipo. La empresa implementa diversas iniciativas para garantizar un entorno de trabajo equilibrado, donde la dedicación profesional se complementa con la vida personal. Este modelo no solo genera un clima laboral más positivo, sino que también impulsa la productividad y el compromiso de cada colaborador, consolidando a DHL como un referente en la industria.

