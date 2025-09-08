Con la entrada de los últimos meses del año, Olímpica sacó vacantes en este mes de septiembre para coger la prima de diciembre, teniendo en cuenta que se viene una de las temporadas de ventas altas en el sector del comercio. Por eso, ya están alistando todo para atender la gran afluencia de clientes que llegarán durante esta época.

La estrategia tiene como fin que los empleos de este supermercado sirvan para que sus futuros colaboradores vayan cuadrando la Navidad, ya que les llegará la prima de fin de año, que es una plata que cae de perlas para muchos que quieren dar regalos, organizar una buena cena o viajar con sus seres queridos. Por esta razón, Pulzo le contará cómo aplicar y cuáles son los puestos que están disponibles.

Estas son las vacantes que están vigentes en septiembre de 2025 en Olímpica, de acuerdo con los datos de la plataforma de El Empleo. Para aplicar solo debe aplicar en el enlace de su preferencia:

Vacantes Ciudades Salarios Postularse Jefe de fruver La Loma (Cesar) Confidencial Aplicar Técnico en seguridad y salud en el trabajo Medellín 1’639.200 pesos, auxilio de transporte, prestaciones de ley y auxilio extra legal de 350.000 pesos Aplicar Auxiliar producción panadería Barranquilla 1’423.000 pesos, más auxilio de transporte de 200.000 pesos, bono Sodexo 61.808 pesos y prestaciones Aplicar Jefe de carnes Villanueva Confidencial Aplicar Jefe de carnes Fonseca (Guajira) Confidencial Aplicar Operador multifuncional La Loma (Cesar) Confidencial Aplicar Técnico en seguridad y salud en el trabajo Pereira 1’639.200 pesos, auxilio de transporte, prestaciones de ley y auxilio extra legal de 350.000 pesos Aplicar

¿Cómo registro mi hoja de vida en Olímpica?

El proceso para registrar su hoja de vida en Olímpica es digital y se gestiona a través de las principales plataformas de empleo. A diferencia de las convocatorias presenciales, la compañía centraliza la recepción de candidaturas en portales como elempleo.com y magneto365.com. Este enfoque no solo simplifica la búsqueda de talento para la organización, sino que también ofrece a los interesados una forma organizada y accesible de postularse a las diversas vacantes, ya sean administrativas, operativas o de servicio al cliente.

Por tanto, si desea unirse a la compañía, el primer paso es crear un perfil completo y actualizado en una de estas plataformas. Una vez registrado, podrá utilizar los filtros de búsqueda para encontrar las ofertas de empleo de Olímpica que mejor se adapten a su perfil profesional y experiencia. Es importante mantener su información de contacto al día, ya que será el medio principal por el cual el equipo de recursos humanos se comunicará con usted para continuar con el proceso de selección.

¿Quiénes son los dueños de la Olímpica?

La familia Char es la dueña de la Organización Olímpica, un conglomerado empresarial que opera principalmente en Colombia. Fuad Char Abdala, un político y empresario de origen sirio, es la cabeza principal de la empresa que nació en 1953 con una pequeña farmacia en Barranquilla, que luego se expandió hasta convertirse en una de las principales cadenas de supermercados y farmacias del país.

Con el tiempo, la entidad se diversificó en otros sectores como la producción de alimentos, la distribución de productos farmacéuticos y servicios de salud, e incluso el sector financiero con su propia tarjeta de crédito. La empresa también es dueña del equipo de fútbol profesional Junior de Barranquilla, lo que demuestra la amplia influencia de la familia Char en diversos ámbitos de la vida colombiana, desde el comercio hasta el deporte.

