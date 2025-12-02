La llegada oficial de Tesla a Colombia el pasado 20 de noviembre de 2025 con la apertura de su primer espacio en el centro comercial Andino (Bogotá), marcó un avance significativo para la industria automotriz nacional. El país se convirtió en el segundo de Sudamérica, después de Chile, en recibir la presencia directa de la compañía estadounidense, luego de completar su constitución legal en 2024 ante la Cámara de Comercio y su ingreso a la Bolsa de Valores de Colombia.

Con su instalación formal, la empresa inició un modelo de operación sin intermediarios, lo que implica la creación de un equipo propio para la gestión comercial, técnica y administrativa. Esto ha impulsado una demanda creciente de talento especializado para las primeras fases de operación en ciudades como Bogotá y Medellín, donde se concentrarán las actividades iniciales de la marca.

Según las vacantes publicadas en LinkedIn, Tesla Colombia abrió procesos para varios cargos clave, orientados a soporte técnico, ventas y liderazgo operativo. Los perfiles buscan profesionales capaces de representar los estándares globales de la compañía y apoyar su expansión en el país. Las ofertas incluyen detalles sobre requisitos, las cuales se mostrarán a continuación para que se postule:

Asesor de entrega

Bogotá (tiempo completo y presencial).

(tiempo completo y presencial). Responsabilidades : a ctuar como enlace con los almacenes de terceros para garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de Tesla, l iderar los esfuerzos de certificación de piezas en cada mercado de América Latina para garantizar el cumplimiento comercial.

: a Requisitos: 3 a 5 años de experiencia relacionada en almacenamiento, cumplimiento y/o operaciones, c apacidad para gestionar múltiples proyectos simultáneamente y priorizar tareas según su impacto.

Salario : confidencial.

: confidencial. Aplicar.

Asesor de entrega

El Poblado (Risaralda) (tiempo completo y presencial).

Responsabilidades : a ctuar como enlace con los almacenes de terceros para garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de Tesla, l iderar los esfuerzos de certificación de piezas en cada mercado de América Latina para garantizar el cumplimiento comercial.

: a Requisitos: 3 a 5 años de experiencia relacionada en almacenamiento, cumplimiento y/o operaciones, c apacidad para gestionar múltiples proyectos simultáneamente y priorizar tareas según su impacto.

Salario : confidencial.

: confidencial. Aplicar.

Asesor de ventas

Bogotá (tiempo completo y presencial).

(tiempo completo y presencial). Responsabilidades : aumentar la presencia de ventas de Model S y Model X, Model 3, Model Y y lanzar las ventas de productos futuros, ayudar con la organización e implementación de múltiples eventos de ventas que respalden las ventas en el mercado.

: aumentar la presencia de ventas de Model S y Model X, Model 3, Model Y y lanzar las ventas de productos futuros, ayudar con la organización e implementación de múltiples eventos de ventas que respalden las ventas en el mercado. Requisitos: experiencia relevante en la industria automotriz, hotelera, servicio al cliente o minorista, se requiere experiencia en ventas y atención al cliente.

experiencia relevante en la industria automotriz, hotelera, servicio al cliente o minorista, se requiere experiencia en ventas y atención al cliente. Salario : confidencial.

: confidencial. Aplicar.

Desarrollador de proyectos, ‘supercharging emerging markets Latam’

Bogotá (tiempo completo y presencial).

(tiempo completo y presencial). Responsabilidades : d esarrollar y gestionar una cartera de nuevas oportunidades de sitios para albergar estaciones de supercargadores que atiendan a los conductores de vehículos eléctricos en los mercados emergentes de Latinoamérica, m antener y desarrollar relaciones con propietarios de carteras clave en mercados emergentes de Latinoamérica.

: d Requisitos: m ás de 3 años de experiencia laboral relevante en un puesto comercial, e nfoque autónomo y altamente motivado para la ejecución y logro de más de 20 proyectos en diferentes etapas simultáneamente.

m Salario : confidencial.

: confidencial. Aplicar.

¿Cuánto pagan por trabajar en Tesla?

Los salarios en Tesla varían de acuerdo con el tipo de cargo, el nivel de experiencia y la ubicación. En los roles de producción, por ejemplo, los pagos por hora pueden comenzar alrededor de 21.66 dólares (casi 83.000 pesos), mientras que en posiciones administrativas o técnicas los valores suelen expresarse como salarios anuales. Un puesto como el de asistente de producción puede llegar a un promedio de 59.751 dólares al año (227’719.461 pesos).

(Vea también: ¿Cómo comprar un Tesla a crédito en Colombia? No es con tarjeta Codensa, pero tarda meses en llegar)

En áreas especializadas de ingeniería y desarrollo, las remuneraciones son considerablemente más altas. Cargos como el de ingeniero de ‘software’ senior alcanzan promedios anuales cercanos a los 171.638 dólares (654’187.274 pesos), reflejando la demanda de perfiles altamente calificados dentro de la compañía. Así, la estructura salarial de Tesla abarca desde empleos operativos hasta posiciones avanzadas en tecnología y diseño.

