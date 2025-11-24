Mientras algunos calculan su prima de diciembre, otros le apuntan a la búsqueda de trabajo, por lo que Cuarta Feria Virtual de Empleo, Emplea-T, surge como salvavidas con más de 1.000 vacantes disponibles en diferentes regiones y sectores económicos del país

Este es un espacio gratuito y 100% digital creado por Aportes en Línea y se llevará a cabo del 24 al 28 de noviembre, busca facilitar el encuentro entre empresas que necesitan talento y personas que buscan una oportunidad laboral estable. A través de una plataforma intuitiva y accesible, los participantes podrán conocer las ofertas y postularse a las ofertas que les provocan mayor interés.

Entre las empresas participantes habrá vacantes en áreas administrativas, comerciales, de tecnología, servicio al cliente, manufactura y logística, entre otras.

La feria cuenta con el respaldo de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset) y de 12 compañías expertas en gestión de capital humano, entre ellas: Adecco, Temporales Uno A SAS, Humanos SAS, Logyser, Rapiaseo SAS, Rhandom SAS, Protemporales SAS, entre otras.

Lee También

Desde su primera edición, la Feria Virtual de Empleo de Aportes en Línea ha beneficiado a miles de personas, fortaleciendo la conexión entre el talento nacional y las oportunidades laborales formales.

Las personas interesadas en participar en esta feria de empleo virtual deben inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/EJxKZ7fni2KzrRTX8 y completar el formulario.

El 24 de noviembre recibirán un correo con el enlace de acceso a la feria virtual. Al ingresar, deben hacer clic en “Registrarse” y completar sus datos. Luego, podrán iniciar sesión con su usuario y contraseña. Una vez dentro, podrán explorar los stands virtuales y postularse a las vacantes que más les interesen.

Con esta cuarta edición, Aportes en Línea reafirma su compromiso con la empleabilidad, la inclusión laboral y el desarrollo económico del país, contribuyendo a que más colombianos encuentren un trabajo formal y digno.

¿Cómo preparar una hoja de vida atractiva?

Preparar una hoja de vida atractiva para los reclutadores implica combinar claridad, buena organización y contenido relevante para el tipo de empleo al que aspiras. Una CV bien estructurada aumenta considerablemente las probabilidades de ser preseleccionado, ya que los reclutadores suelen dedicar pocos segundos a la primera revisión de cada documento.

Incluir información clara y ordenada: la hoja de vida debe presentar datos personales, experiencia laboral, educación y habilidades en un formato limpio y fácil de leer para que el reclutador pueda identificar rápidamente el perfil.

la hoja de vida debe presentar datos personales, experiencia laboral, educación y habilidades en un formato limpio y fácil de leer para que el reclutador pueda identificar rápidamente el perfil. Adaptar la CV a cada vacante: personalizar tanto las funciones descritas como las habilidades destacadas según la oferta laboral. Esto permite que el perfil coincida mejor con los requisitos exigidos por la empresa.

personalizar tanto las funciones descritas como las habilidades destacadas según la oferta laboral. Esto permite que el perfil coincida mejor con los requisitos exigidos por la empresa. Destacar logros, no solo funciones: demostrar resultados cuantificables fortalece el perfil e indica el impacto real del trabajo.

demostrar resultados cuantificables fortalece el perfil e indica el impacto real del trabajo. Evitar errores comunes: fallos ortográficos, exceso de información o diseños recargados pueden descartar inmediatamente.

Seguir estas recomendaciones le permitirá presentar una hoja de vida sólida, clara y orientada a destacar las fortalezas frente a otros candidatos.

¿Cómo adaptarse a los procesos de selección virtuales?

Adaptarse a los procesos de selección virtuales es fundamental en un entorno laboral donde la digitalización se ha vuelto parte esencial del reclutamiento. Hoy, la mayoría de empresas utilizan entrevistas por videollamada, pruebas en línea y plataformas automatizadas para evaluar candidatos, por lo que prepararse adecuadamente es clave para causar una buena impresión.

Revisar tecnología antes de la entrevista : es necesario probar con anticipación la cámara, el micrófono y la conexión a internet para evitar fallos que puedan afectar el desempeño.

: es necesario probar con anticipación la cámara, el micrófono y la conexión a internet para evitar fallos que puedan afectar el desempeño. Espacio adecuado: un fondo ordenado, buena iluminación y un ambiente sin ruido ayudan a transmitir profesionalismo y permiten que el reclutador se concentre en el mensaje.

un fondo ordenado, buena iluminación y un ambiente sin ruido ayudan a transmitir profesionalismo y permiten que el reclutador se concentre en el mensaje. Lenguaje corporal positivo: mirar a la cámara para simular contacto visual, mantener una postura recta y evitar movimientos excesivos que distraigan.

mirar a la cámara para simular contacto visual, mantener una postura recta y evitar movimientos excesivos que distraigan. Igual que en una entrevista presencial: investigar la empresa, practicar respuestas y preparar ejemplos concretos de la experiencia son claves sin importar que la entrevista sea digital.

* Pulzo.com se escribe con Z