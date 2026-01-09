La embajada del Reino Unido en Colombia publicó una convocatoria laboral dirigida a personas con y sin experiencia para cargos de apoyo administrativo, practicantes y posiciones para ejecutivos vinculados al área de negocios y comercio , en la que ofrece vacantes para distintos perfiles y salarios que pueden alcanzar hasta los 12’000.000 de pesos mensuales, según la información disponible en su página oficial.
Estas son las vacantes a las cuales puede aplicar dando clic en los enlaces:
Asistente administrativo
Funciones: traducción y redacción de documentos oficiales y correspondencia, ayudar a los colegas con las reservas de viajes, coordinar los arreglos logísticos de los eventos organizados por el equipo, brindar apoyo lingüístico a los capacitadores y visitantes que no hablan español.Mantenimiento de registros financieros diarios, procesamiento de pagos, garantizar la presentación correcta y oportuna de las cuentas mensuales y garantizar el cumplimiento de los controles financieros.
Requisitos: dominio del español y del inglés, experiencia previa en puesto administrativo similar, inglés y español fluido, tanto escrito como hablado, un buen conocimiento práctico de Microsoft Office, excelentes habilidades de gestión del tiempo, organización y comunicación.
Salario: 5’819.519 pesos.
Horario de trabajo: lunes a jueves 8:30 a. m. a 5:00 p. m. y viernes 08:30 a. m. a 1:00 p. m. (35 horas semanales y no aplica teletrabajo).
Funciones: apoyará a empresas del Reino Unido que buscan entrar y crecer en los mercados de América Latina y el Caribe, con especial atención a la subregión andina, en diversos sectores. Este puesto conectará a equipos del Reino Unido con colegas de Latinoamérica y el Caribe con el objetivo principal de ayudar a las empresas británicas a consolidar y expandir su negocio en la región, con especial énfasis en los países andinos. Esta persona deberá ser experimentada, de alto rendimiento y con un enfoque en la entrega de resultados.
Requisitos: español e inglés fluido (tanto escrito como hablado), excelentes habilidades de presentación y comunicación, capacidad demostrada para establecer relaciones profesionales y generar confianza con una amplia gama de contactos de diferentes orígenes, incluso en niveles superiores. más de 5 años de experiencia en negocios y comercio, particularmente en desarrollo de negocios: construir relaciones con clientes, aumentar la participación de mercado o desarrollar cuentas, experiencia en gestión de cuentas y/o proyectos y un título relevante.
Funciones: asistencia administrativa al equipo de oficina privada con el manejo de información (principalmente bases de datos), preparación de documentos básicos y apoyo a los requerimientos administrativos para eventos de residencia.
Requisitos: sólido dominio del paquete Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook y aplicaciones de Internet), excelentes habilidades de inglés, tanto escrito como hablado, capacidad para cumplir plazos ajustados y gestionar varias tareas a la vez, buenas habilidades de gestión del tiempo y priorización, actualmente matriculado en los últimos semestres de un programa universitario en administración, lenguas extranjeras, relaciones internacionales o campos relacionados, responsable, organizado y capaz de comunicarse con claridad y profesionalidad, orientado al servicio al cliente, con actitud positiva y colaborativa, disponibilidad de tiempo completo, con flexibilidad para apoyar trabajo nocturno ocasional cuando sea necesario.
¿Dónde queda la embajada de Reino Unido en Colombia?
La Embajada del Reino Unido en Colombia se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, específicamente en la carrera 9 # 76-49, piso 9, un sector cercano al Gimnasio Moderno, en la localidad de Chapinero. Esta sede es el punto oficial de representación diplomática del gobierno británico en el país y concentra la atención de asuntos bilaterales entre ambas naciones.
Desde esta embajada se gestionan trámites y servicios dirigidos a ciudadanos británicos y colombianos, como procesos relacionados con visas, pasaportes y asistencia consular. Además, la entidad atiende consultas a través de su línea telefónica +57 1 3268300, canal habilitado para información general y orientación sobre los servicios que presta la misión diplomática en Colombia.