La colombiana Zulma Guzmán Castro fue arrestada en el Reino Unido el 6 de enero de 2026, tras ser notificada por las autoridades británicas. Guzmán fue aprehendida gracias a la circular roja emitida por Interpol, la cual posibilitó su detención y el inicio de un proceso de extradición.

“La noticia fue confirmada por Julio Sánchez Cristo, director de La W, quien aseguró que la información fue proporcionada por la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia. El proceso se encuentra a la espera de la audiencia inicial de extradición en el Tribunal de Magistrados de Westminster, donde se determinará si Guzmán será entregada a Colombia para ser juzgada”, indicó la citada emisora.

En Bogotá, la Fiscalía General de la Nación había solicitado, previamente a la detención de Guzmán, a través de un edicto emplazatorio notificar la investigación en su contra por parte de Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías.

La mujer es la principal sospechosa del envenenamiento con talio de dos menores de edad en Bogotá en abril de 2025. En el expediente constan delitos de homicidio agravado, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y tentativa de lesiones personales.

Asimismo, Elsa Cristina Reyes Hernández, fiscal 100 Especializada de la Unidad de Vida e Integridad Personal, destacó que los cargos se relacionan con un envío de frambuesas con chocolate envenenadas con talio a la casa de Juan de Bedout, padre de una de las víctimas, y con quien Guzmán mantuvo un romance clandestino en el pasado.

Por otro lado, de acuerdo con los informes médicos compartidos por las autoridades británicas, Zulma Guzmán presenta un estado de salud delicado, lo que parece haber provocado un retraso en la notificación formal de la circular roja de Interpol y en el proceso de extradición.

La W Radio añadió a su reporte que aunque la Fiscalía no ha definido si adelantará los trámites para imputarla en contumacia, las fuentes cercanas al caso aseguraron que no se le imputaría como persona ausente, pues se conoce su paradero, y el procedimiento seguirá la modalidad de contumacia.

De ser encontrada culpable, los abogados de la familia De Bedout, víctimas de este crimen, esperan una condena superior a 50 años de cárcel contra Guzmán.

