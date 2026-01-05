Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió el martes 6 de enero la costa oeste de Japón, de acuerdo con información del servicio meteorológico local divulgada por la agencia AFP.

El movimiento telúrico se sintió en varias zonas cercanas al epicentro, aunque las autoridades confirmaron que no existía riesgo de tsunami, por lo que no se activaron alertas para la población.

Según precisó la Agencia Meteorológica de Japón, citada por AFP, el sismo ocurrió a las 10:18 de la mañana, hora local (01:18 GMT), y tuvo su origen en la prefectura de Shimane. Hasta el momento, no se reportan víctimas ni daños de consideración, mientras los organismos de emergencia continúan evaluando posibles afectaciones en infraestructura y servicios básicos.

Las autoridades locales señalaron que el temblor alcanzó una intensidad considerable en algunas localidades, aunque sin consecuencias graves en zonas urbanas.

Equipos de emergencia y organismos de monitoreo mantienen vigilancia permanente ante posibles réplicas, mientras recomiendan a la población permanecer atenta a la información oficial emitida por la Agencia Meteorológica de Japón.

🇯🇵‼️ | ÚLTIMA HORA — Un terremoto de magnitud 6,2 sacude la prefectura de Shimane, Japón, según GlobalQuake. pic.twitter.com/6970Iw2stR — UHN Plus (@UHN_Plus) January 6, 2026

¿Por qué tiembla tanto en Japón?

Japón se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta, donde convergen varias placas tectónicas.

Por esta razón, los terremotos son frecuentes y forman parte del contexto geológico del país, que cuenta con estrictas normas de construcción diseñadas para reducir riesgos y daños ante este tipo de eventos.

