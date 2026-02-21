La tragedia se confirmó horas después de un operativo que mantuvo en vilo a las autoridades en Lima. El suboficial de segunda Patrick Ospina Orejuela murió tras ser arrastrado por la corriente del río Rímac cuando intentaba rescatar a un perro que había quedado atrapado en un pequeño montículo, en inmediaciones de un puente en el Cercado de Lima.

El hecho ocurrió en medio del aumento del caudal por las intensas lluvias que afectan la zona. Según se conoció, el uniformado se lanzó al afluente para auxiliar al animal, pero la fuerza del agua terminó arrastrándolos a ambos.

Operativo de rescate de Patrick Ospina

Unidades de rescate desplegaron un amplio operativo con apoyo de helicópteros y drones para intentar ubicar al agente y al perro. Las labores se extendieron por varias horas a lo largo del río.

En un pronunciamiento oficial, la Policía de Perú informó que el cuerpo del S2 PNP Patrick Ospina Orihuela fue encontrado a la altura de la Base Naval del Callao.

La institución señaló que, tras una búsqueda intensa, se confirmó el fallecimiento del uniformado, a quien destacó como un servidor que no dudó en lanzarse al río para intentar salvar al animal. Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del agente en este momento de duelo.

📢 #PNPInforma | Tras una ardua e incansable búsqueda, efectivos policiales hallaron el cuerpo sin vida del S2 PNP Patrick Ospina Orihuela, a la altura de la Base Naval del Callao. Hoy despedimos a un valiente que, fiel a su vocación de servicio, no dudó en lanzarse al río Rímac… pic.twitter.com/HCGAin2CfB — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 21, 2026

Las autoridades no detallaron si el perro fue encontrado. El caso ha provocado conmoción por las circunstancias en las que el uniformado perdió la vida, en medio de las fuertes lluvias que continúan incrementando el caudal del río.

