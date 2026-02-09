Perú es, sin duda, uno de los destinos predilectos para los viajeros colombianos y del mundo entero. Sin embargo, visitar su joya más preciada, la ciudadela de Machu Picchu, será un poco más costoso a partir de este año.

Según explicaron en El Comercio, luego de un análisis de costos y necesidades de mantenimiento se tomó la decisión de que las tarifas de ingreso tuvieran un incremento que entrará en vigencia el primero de mayo de 2026.

Este ajuste no es caprichoso. Según las autoridades peruanas, el aumento responde a la urgencia de fortalecer los trabajos de conservación, seguridad y vigilancia en el santuario histórico.

Con el flujo constante de miles de turistas diarios, el desgaste de las estructuras de piedra y los senderos requiere una inversión mayor para garantizar que las futuras generaciones también puedan disfrutar de este Patrimonio de la Humanidad.

¿Cuánto costará la entrada ahora en Machu Picchu?

El incremento varía dependiendo de la nacionalidad y la edad del visitante. Para los ciudadanos de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador y Bolivia) y los propios peruanos, el alza es más leve que para el resto de los extranjeros, pero aun así impacta el presupuesto final del viaje.

A continuación, los nuevos precios:

Turistas extranjeros (fuera de la Comunidad Andina)

Adultos: la tarifa pasará de 152 a 163 soles (aproximadamente unos 48 a 50 dólares —unos 180.000 pesos colombianos aproximadamente—, dependiendo de la tasa de cambio del día).

Estudiantes y menores: los jóvenes de entre 3 y 17 años, así como los estudiantes de educación superior con carné vigente, pagarán 82 soles —unos 91.000 pesos colombianos—.

Turistas nacionales y de la Comunidad Andina (incluye colombianos):

Adultos: el costo sube de 64 a 69 soles —unos 77.000 pesos colombianos—. Este es un beneficio importante, ya que los colombianos pagan menos de la mitad que un turista europeo o estadounidense gracias a los convenios regionales.

Estudiantes y menores: la tarifa se fija en 35 soles —casi 40.000 pesos colombianos—.

Es importante aclarar que estos precios corresponden únicamente al ingreso a la Llaqta (la ciudadela). Si su intención es subir a montañas adicionales como el Huayna Picchu o la Montaña Machu Picchu, los costos son diferentes y usualmente superiores, ya que requieren permisos especiales con cupos muy limitados.

¿Por qué suben los precios en Machu Picchu?

El Gobierno peruano ha sido enfático en que Machu Picchu no es solo un motor económico, sino un ecosistema frágil. Los fondos recaudados se canalizan a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).

Entre los objetivos de este recaudo están:

Mejorar la señalización y los senderos para evitar accidentes.

Implementar mejores sistemas de videovigilancia y control de aforo.

Financiar investigaciones arqueológicas constantes para estabilizar muros que presentan inclinaciones por el paso del tiempo.

Consejos para su bolsillo si viaja a Cusco

Si la noticia del aumento le genera dudas, no se desanime. Machu Picchu sigue siendo una experiencia que vale cada centavo, pero la clave es la planificación extrema.

Compre con antelación: las entradas ya no se venden de forma física en la puerta del monumento. Debe adquirirlas a través de la plataforma oficial tuboleto.cultura.pe. Se recomienda hacerlo con al menos 3 o 4 meses de anterioridad, especialmente si viaja en temporada alta (junio a agosto).

El tren, el verdadero gasto: tenga en cuenta que el ingreso es solo una parte del costo. El tren desde Ollantaytambo hacia Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo) suele ser el rubro más caro.

Aproveche el beneficio de la Comunidad Andina: si es colombiano, asegúrese de registrarse en la plataforma de compra con su cédula de ciudadanía o pasaporte vigente para que el sistema le aplique automáticamente la tarifa reducida de 69 soles.

¿Qué pasa si ya compró su entrada?

Si usted ya adquirió sus boletos antes del anuncio para viajar después de mayo de 2026, las autoridades han indicado que se respetará el precio pagado en el momento de la reserva. El ajuste aplica para las nuevas compras que se realicen de cara a la temporada que inicia en mayo.

