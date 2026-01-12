Dos influencers peruanas de 22 años fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando se disponían a viajar a Indonesia con un cargamento de droga oculto en su equipaje. Jimena Uriarte y Alexandra Salvatierra, conocidas en redes sociales por mostrar viajes y estilos de vida llamativos, quedaron al descubierto en lo que las autoridades describen como una operación vinculada a una red internacional de narcotráfico, según el medio.

De acuerdo con el medio de comunicación Perú 21, la captura se produjo luego de un seguimiento de más de una semana adelantado por agentes del Grupo Terna y de la Dirandro. Las jóvenes llegaron a la terminal aérea vestidas completamente de rosado, al igual que las maletas que transportaban, un detalle que llamó la atención de los investigadores. Un alto oficial de la Policía Nacional señaló al medio que su apariencia, lejos de pasar desapercibida, activó las alertas durante el control previo al embarque.

La investigación permitió establecer que las maletas no fueron escogidas por las influencers, sino entregadas pocas horas antes del vuelo con la droga ya camuflada. Chats encontrados en los teléfonos móviles de ambas jóvenes evidenciarían que tenían conocimiento del contenido ilegal y que coordinaban horarios y detalles logísticos del viaje como parte de una rutina previamente acordada.

#CuartoPoder Jimena Uriarte y Alexandra Salvatierra, dos influencers de 22 años, fueron detenidas con más de 3 kilos de cocaína y TUSI rumbo a Asia. El viaje soñado era solo una fachada ► https://t.co/T3blzG3s0R pic.twitter.com/Yn6BFESdSF — Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) January 12, 2026

Durante la inspección del equipaje, las autoridades hallaron cerca de tres kilos de sustancias ilícitas, entre ellas ‘tusi’, una droga sintética de alto valor en mercados asiáticos. Según fuentes citadas por el medio, en Indonesia un solo kilo de este tipo de droga puede alcanzar cifras superiores a los 180 mil dólares, lo que evidencia la magnitud del negocio detrás del intento de envío.

Las cámaras de seguridad del aeropuerto registraron además el momento en que un hombre descendió del vehículo que las transportó, cargó las maletas y grabó con su celular el ingreso de las jóvenes a la zona de embarque. Ese video habría servido como confirmación para los cabecillas de la organización de que la droga iba camino a su destino final.

Medios peruanos también registraron que Alexandra Salvatierra tenía antecedentes migratorios que despertaron sospechas, con viajes previos a países como Holanda, Panamá y Colombia.

Casos similares y la lupa sobre los ‘narcoinfluencers’ en México

El Universal de México cuenta que este tipo de casos se enmarca en un fenómeno que ya ha despertado la atención internacional, especialmente en México y Estados Unidos. En ese país, las autoridades estadounidenses han puesto bajo la lupa a los llamados ‘narcoinfluencers’, personas con gran número de seguidores que utilizan sus plataformas para promover, lavar dinero o servir de enlace a organizaciones criminales. El interés creció tras la difusión, en enero, de volantes en Culiacán con una lista anónima de influencers presuntamente ligados al narco, varios de los cuales han sido asesinados.

La DEA ha advertido que las redes sociales y las aplicaciones encriptadas amplían el alcance de los cárteles, facilitando reclutamiento, propaganda y financiamiento, mientras las autoridades mexicanas también investigan a decenas de influencers por presunto lavado a través de plataformas digitales.

En 2025, la ola de violencia en México golpeó de lleno a figuras del mundo digital. Influencers, artistas y modelos con gran presencia en redes sociales perdieron la vida en hechos relacionados con enfrentamientos del crimen organizado, atentados selectivos y escenarios marcados por la inseguridad.

Ente los casos más sonados con relación a esta problemática aparece el de Valeria Márquez, quien fue asesinada mientras transmitía en vivo. También el de Yudiel Flores Tovar ‘El Coyote Consentido’, ‘El Pinky’ y otro que tocó a Colombia, fue el de B King y DJ Regio Clown.

