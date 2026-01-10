Autoridades de Estados Unidos, entre ellas el FBI y la DEA, adelantan una investigación sobre una lujosa mansión ubicada en un exclusivo sector de Medellín, que habría sido escenario de una reunión entre Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, y miembros de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con información de la Unidad Investigativa de El Tiempo, el encuentro se habría producido en 2020 y figura dentro de un expediente judicial presentado en Estados Unidos, en el que Maduro Guerra es mencionado por presuntos vínculos con narcotráfico y tráfico de armas.

La investigación señala que en dicha reunión se habrían discutido posibles acuerdos para el envío de cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, así como el suministro de armamento, lo que llamó la atención de las agencias federales norteamericanas.

El rotativo informó que las autoridades ya identificaron al anfitrión del encuentro, quien sería el hijo de un reconocido capo del narcotráfico que cumplió condena en Estados Unidos, pero no se dio a conocer el nombre mientras avanza la investigación. Aunque la propiedad figura a nombre de un odontólogo, la vivienda estaría bajo el control de esta estructura criminal.

¿Dónde está ubicada la mansión donde se reunió el hijo de Maduro con disidencias Farc?

La mansión está ubicada en el sector de Las Palmas, una de las zonas más exclusivas de Medellín, y tendría un valor superior a los 20.000 millones de pesos. Según la investigación, el lugar habría servido como sede del encuentro y como sitio de alojamiento de Maduro Guerra durante su estadía en la ciudad.

El citado medio también indicó que el FBI analiza posibles nexos entre esta red local y antiguas estructuras de la Oficina de Envigado, que habrían facilitado encuentros y negocios entre mafias internacionales y grupos armados ilegales.

Este caso hace parte de una ofensiva más amplia de las autoridades de Estados Unidos para desmantelar redes de narcotráfico y tráfico de armas que operarían entre Colombia y Venezuela, con presuntos vínculos con figuras cercanas al régimen venezolano.

