Los ojos del mundo siguen puestos en Venezuela y todo lo que rodea a Delcy Rodríguez, la elegida por Donald Trump como presidenta interina luego de la captura del dictador Maduro.

Esta vez la polémica gira en torno a una conversación entre la hoy presidenta encargada y el empresario español Víctor Aldama, muy cercano a ella. La llamada fue intervenida por la Guardia Civil en uno de los informes de la trama de hidrocarburos.

En la conversación, ambos hablaban de la actualidad internacional y las movidas de Trump como presidente en Estados Unidos.

– “Puto Trump”, afirmó el empresario español, hoy investigado.

–“Así es”, respondió Delcy Rodríguez, en apoyo a la afirmación.

Delcy Rodríguez y sus conversaciones contra Trump

Los mensajes se dieron el 8 de enero de 2020, cuando Rodríguez era vicepresidenta en Venezuela, y estaba ad portas de una visita a Madrid. Según reporta el diario ABC, de España. Sin embargo, existía un obstáculo clave: Delcy Rodríguez tenía prohibido el ingreso a territorio europeo, una restricción que no fue advertida —o fue ignorada— por quienes preparaban su agenda en la capital española.

Con los detalles del viaje prácticamente definidos, Rodríguez se comunicó con el empresario español Víctor de Aldama para comentar la escalada de tensión internacional registrada días antes, tras un ataque ocurrido en Irak. La conversación hace referencia al bombardeo estadounidense del 3 de enero de 2020 en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Bagdad, en el que murió Qasem Soleimani, alto mando de la Fuerza Quds iraní.

Durante el intercambio, ambos comentaron el riesgo de una escalada global del conflicto y expresaron preocupación por las consecuencias para Europa y el resto del mundo. En ese contexto, Aldama lanzó duras críticas privadas contra Donald Trump, comentarios que fueron respaldados por Rodríguez en la conversación intervenida.

El diálogo concluyó con un tono de cercanía personal entre ambos, que reflejaba una relación fluida y de confianza, según los investigadores. Años después, la figura de Delcy Rodríguez se convirtió en clave para liderar el proceso político en Venezuela tras la captura de Maduro, un escenario que no figuraba entonces entre las previsiones.

En paralelo, las investigaciones de la Guardia Civil revelaron que Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, también mantuvo contacto directo con la dirigente venezolana. Ambos se reunieron en Caracas en octubre de 2021, cuando García ya no hacía parte del Ministerio de Transportes, y se intercambiaron mensajes incautados por las autoridades.

En esas comunicaciones, Rodríguez se refería a García de forma cercana, llamándolo “K”. Según el propio investigado, el objetivo del encuentro era transmitir al Gobierno venezolano que José Luis Rodríguez Zapatero asumiría el rol de interlocutor del PSOE con el chavismo, desplazando a Aldama de ese papel.

Más de tres años después, el desenlace para los protagonistas es diametralmente opuesto: Koldo García permanece en prisión preventiva a la espera de juicio, mientras Delcy Rodríguez gobierna Venezuela con el respaldo de Donald Trump, a quien había criticado duramente en conversaciones privadas años atrás.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.