El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que sostendrá una reunión con el presidente colombiano Gustavo Petro en Washington en la primera semana de febrero. El anuncio lo hizo a través de su cuenta en Truth, donde dejó claro que el tema de las drogas será un punto central del encuentro bilateral.

Trump señaló que el cara a cara se realizará en la Casa Blanca y expresó que espera un resultado favorable para ambos países. Sin embargo, fue enfático en la necesidad de frenar el ingreso de cocaína y otras sustancias ilícitas a territorio estadounidense, asunto que ha marcado buena parte de su agenda pública reciente.

En su mensaje, Trump afirmó que aguarda con expectativa la cita con Petro y sostuvo que el encuentro “será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos”, pero subrayó que es “necesario prohibir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos”, cerrando su publicación con la firma “Presidente Donald J. Trump”.

Estados Unidos y Colombia cesan la tensión

El anuncio se produce en medio de un momento de alta tensión regional y de pronunciamientos cruzados entre Washington y Bogotá sobre seguridad, narcotráfico y operativos recientes en la región.

La cita en la Casa Blanca se perfila como un punto clave en la relación entre ambos gobiernos y en la discusión sobre la política antidrogas.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.