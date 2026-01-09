En medio de las tensiones geopolíticas y las dinámicas económicas contemporáneas, Estados Unidos está avanzando en sus operativos de control del flujo de petróleo en aguas internacionales. De acuerdo con información de Reuters, el gobierno de Washington está en proceso de incautar el buque petrolero ‘Olina’ en el mar Caribe, específicamente en aguas cercanas a Trinidad y Tobago, en lo que se sumaría a la serie reciente de acciones americanas contra embarcaciones vinculadas a esquemas de exportación de crudo sancionado.

Este movimiento, considerado por algunos como abrupto y por otros como necesario, se presentaría como la quinta intercepción de un barco de este tipo en las últimas semanas, en el marco de la estrategia de bloqueo ordenada por el Departamento del Tesoro estadounidense.

La estrategia americana va más allá de un mero control de flujos marítimos. Según reportes, Estados Unidos está avanzando en su decisión de controlar de manera “indefinida” las exportaciones de petróleo de Venezuela. Esta postura geopolítica se ha reafirmado tras la caída de Nicolás Maduro, lo que marca un hito en la relación diplomática entre Venezuela y Estados Unidos y refleja la presión y supervisión creciente sobre el comercio de crudo asociado al anterior gobierno venezolano.

El ‘Olina’, aparentemente, navega falsamente bajo la bandera de Timor Oriental, de acuerdo con una fuente citada por Reuters. Dicha nave “había zarpado previamente de Venezuela y luego regresó a la región”, afirmó la misma fuente, lo que ahonda las sospechas de las autoridades estadounidenses sobre el tipo de carga, la ruta y los actores involucrados en su operación.

Los informes sobre operativos de interceptación de barcos vinculados a esquemas de exportación de crudo sancionado han sido frecuentes últimamente. Se destaca un patrón de intervención que ha llevado a cinco interceptaciones en pocas semanas. Con la decisión de controlar “indefinidamente” las exportaciones de petróleo venezolano, se destacan políticas más agresivas en torno a la supervisión y control del comercio de crudo.

