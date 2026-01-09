El inicio de 2026 estuvo marcado por la tensa relación entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro y el líder estadounidense, Donald Trump. Después de temer un enfrentamiento militar similar al que desencadenó la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, Petro y Trump tuvieron una conversación telefónica de una hora que transformó por completo el curso de las cosas.

Según Petro, quien confesó a medios de comunicación internacionales como El País que la llamada cambió radicalmente la perspectiva de ambos líderes. “Trump me comunicó directamente que Estados Unidos estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia... preparando algo ya, planificándolo, una operación militar”, dijo Petro, quien aseguró además que la amenaza está ahora “congelada”, aunque admitió su inseguridad acerca de cuánto tiempo permanecerá así.

Este giro de tonalidad representa un cambio significativo para la presidencia de Petro, un mandatario conocido por su retórica antiimperialista. “Hace lo que piensa, como yo. También es pragmático, aunque más que yo. A mí me gusta hablar”, reveló Petro sobre su similitud con Trump. Sin embargo, a pesar de hallar estos puntos en común con Trump, es indisputable que la administración de Petro se encuentra en un momento delicado a nivel interno.

Con apenas ocho meses por delante en la Casa de Nariño, la gestión de Gustavo Petro se ha visto ensombrecida por casos de corrupción que han llegado hasta dos exministros y la violencia persistente pese a sus intentos de paz. En una medida desesperada por enfrentar un alarmante déficit presupuestario, Petro declaró en Navidad una emergencia económica, poniendo de manifiesto la fragilidad política y económica a apenas meses de las elecciones.

En el plano internacional, Peto también ha tenido retos significativos. Frustró su intento de mediar en la crisis política de Venezuela, a pesar de proponer un gobierno compartido y un plebiscito para condiciones electorales libres inspirados en el Frente Nacional colombiano. “Maduro se negó a partir tras las acusaciones de fraude, y Estados Unidos llegó a aceptar propuestas de mediación, pero nunca se desmontó la represión ni hubo amnistía”, informó Petro.

En cuanto a su legado presidencial y a la próxima contienda electoral, Petro se ha mostrado evasivo. Evitó comentar sobre las aspiraciones del candidato de izquierda Iván Cepeda, argumentando su prohibición de intervención política. En cambio, afirmó su deseo de dedicarse a escribir y leer libros tras terminar su mandato, rechazando cualquier interés en mantener un perfil político activo como lo hizo el expresidente Álvaro Uribe.

Sin embargo, hay quienes dudan de esta afirmación. La presencia masiva de ciudadanos en manifestaciones recientes demuestra la popularidad residual que Petro aún posee.

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.