La salida de estructuras armadas colombianas desde el estado Bolívar, en Venezuela, empezó a tomar fuerza luego de reportes sobre el levantamiento de campamentos en esa zona.

(Vea también: ‘Iván Mordisco’ llama al ELN y Segunda Marquetalia a una alianza por operación de EE. UU. en Venezuela)

Periodistas venezolanos como Orlando Avendaño y Fritz Sánchez señalaron que se confirmó el retiro, y este último precisó que en el municipio Cedeño les informaron que el campamento de las disidencias de las Farc fue desmontado.

De acuerdo con una fuente militar colombiana citada por AFP, comandantes de guerrillas que presuntamente operaban en Venezuela estarían huyendo hacia Colombia, luego de la incursión de Estados Unidos que dio con la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

Desde Bogotá se sospechaba de la permanencia en territorio venezolano de jefes del ELN y de disidencias de las antiguas Farc, quienes ahora intentarían regresar luego de los ataques ordenados por Donald Trump en la operación en la que fue detenido Maduro.

El Ministerio de Defensa de Colombia considera que la presencia de estos mandos en la zona limítrofe representa un riesgo para la seguridad nacional tras la caída del gobernante venezolano.

Tensión en la frontera entre Colombia y Venezuela

Con el envío de Maduro a Nueva York para responder ante la justicia, el Gobierno colombiano emitió alertas por posibles atentados y desplegó cerca de 30.000 militares a lo largo de más de 2.200 kilómetros de frontera, reforzando la seguridad en ciudades fronterizas como Cúcuta.

En paralelo, se registraron advertencias de Trump sobre eventuales acciones contra el narcotráfico en Colombia y amenazas contra el presidente Gustavo Petro, quien afirmó estar dispuesto a defenderse con las armas en su momento, eso hasta la llamada que tuvieron los dos mandatarios.

A su vez, distintos grupos guerrilleros colombianos anunciaron que responderán armadamente ante cualquier intento de incursión en territorio colombiano.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.