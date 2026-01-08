El jefe del Parlamento del régimen venezolano, Jorge Rodríguez, informó este jueves 8 de enero sobre las primeras excarcelaciones de personas detenidas por razones políticas, en medio de un cambio temporal en el poder ejecutivo del país. El anuncio se produjo tras la posesión de Delcy Rodríguez, quien tomó funciones el pasado lunes 5 de enero, luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Confirman visita de Delcy Rodríguez a Gustavo Petro en Casa de Nariño; sería muy pronto)

Rodríguez explicó que la decisión incluye a un “número importante” de ciudadanos venezolanos y extranjeros privados de la libertad por motivos político. En declaraciones ofrecidas desde el Palacio Legislativo, el funcionario sostuvo que la medida busca favorecer la convivencia pacífica y afirmó que el gobierno bolivariano, junto con las instituciones del Estado, optó por la puesta en libertad de estas personas. Aunque no precisó una cifra exacta, aseguró que los procesos de excarcelación comenzaron de inmediato

La información cobró relevancia internacional luego de que el Gobierno de España confirmara la liberación de cinco ciudadanos españoles detenidos en Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, indicó que entre los liberados hay una persona con doble nacionalidad y que todos se encontraban bajo custodia por razones políticas. Las autoridades españolas señalaron que los excarcelados recibirían acompañamiento de la embajada en Caracas para su retorno a España.

Lee También

(Vea también: La petición clave que Gustavo Petro le hará a Trump en su reunión en la Casa Blanca)

En un comunicado oficial, el Ejecutivo español calificó la decisión como un “paso positivo” dentro de la nueva etapa política que atraviesa Venezuela, según El Tiempo. Albares detalló que las identidades de los liberados ya fueron verificadas y mencionó entre ellos a José María Basoa, Andrés Martínez Adasme y Miguel Moreno Dapena, con cuyas familias se había reunido el presidente Pedro Sánchez en diciembre pasado.

Lee También

Además de estos tres ciudadanos, también quedaron en libertad Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel. La lista divulgada hasta ahora es considerada preliminar y se espera que en las próximas horas se conozcan más nombres de personas beneficiadas con estas medidas, mientras la comunidad internacional sigue atenta a la evolución política del país.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.