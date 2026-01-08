El misterio rodea un incidente aéreo reciente que involucra a un avión oficial de la compañía estatal Cubana de Aviación, el Ilyushin Il-96-300, que salió del aeropuerto de La Habana con destino a Venezuela pero tuvo que abortar su aterrizaje y regresar a Cuba. Este suceso sucede en medio de una creciente vigilancia militar estadounidense en el Caribe, según reportó EVTV Miami.

Sigue a PULZO en Discover

El incidente es especialmente relevante debido a que la aeronave es utilizada de forma habitual por la cúpula del régimen verificaron cubano y en viajes presidenciales de Miguel Díaz-Canel, por lo que se considera que el vuelo tenía un carácter oficial y estratégico.

La aeronave, luego de hacer dos giros completos de 360 grados frente a la costa venezolana-maniobra típicamente asociada a la espera de autorización para ingresar al espacio aéreo o iniciar el descenso – decidió volver a Cuba. Hay especulaciones, de acuerdo con EVTV Miami, de que el avión pudo haber tenido como destino final el Aeropuerto Internacional Frank País en Holguín, o el Antonio Maceo en Santiago de Cuba. Este vuelo no contaba con un número de ruta ni plan de vuelo público, lo cual realza su carácter fuera de la regularidad comercial de la aerolínea.

Esta peculiar situación adquiere más relevancia aún al tener en cuenta que coincide con el sobrevuelo de la zona por un dron estratégico MQ-4C Triton de la Armada de Estados Unidos. Este dron es empleado por Washington para misiones de vigilancia, reconocimiento e inteligencia de amplio alcance, que tienen la capacidad de cubrir vastas áreas marítimas y costeras, especialmente en escenarios de tensión militar o política.

Lee También

Esto sucedió esta mañana, el régimen de Cuba debe entender que ya no controlan en su totalidad al país. Un Ilyushin Il-96-300 de la aerolínea cubana Cubana de Aviación, que voló durante varios minutos esta mañana frente a las costas de Venezuela, probablemente esperando… pic.twitter.com/neExrFBE6n — Ulula (@Ulul4r) January 8, 2026

El hecho de que ese mismo modelo de dron estadounidense patrullara la región semanas antes de la operación militar llamada “Resolución Absoluta”, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, subraya aún más la tensión en la región. Esta operación marcó un punto histórico en la compleja crisis venezolana y, de acuerdo con los expertos, es un indicativo de un estrecho seguimiento de los movimientos aéreos y políticos por parte de Estados Unidos especialmente en lo que concierne al eje Caracas-La Habana.

El Il-96-300, es percibido como una pieza estratégica en la limitada flota de la aerolínea cubana, y su repliegue en medio de su aproximación a Venezuela produce muchas incógnitas. Sobre todo, en un contexto de creciente presión militar por parte de la Casa Blanca y restricciones aéreas de facto sobre Venezuela derivadas de la crisis política y de seguridad en el país.

Por ahora, ni las autoridades cubanas ni las venezolanas han brindado explicaciones oficiales respecto de este incidente. Se desconocen los motivos del vuelo, alimentando así las especulaciones en torno a este episodio.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.