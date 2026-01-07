Apenas unas semanas atrás, en diciembre de 2025, Diosdado Cabello, uno de los pilares del chavismo y mano derecha de Nicolás Maduro, lanzaba una advertencia ante la amenaza de intervención estadounidense: “Ni una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si agreden a Venezuela. Ni media gota”.

Hoy, esa declaración ha perdido peso. Este miércoles, la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) confirmó que mantiene negociaciones con Estados Unidos para la venta de “volúmenes de petróleo”.

En un comunicado, la empresa enfatizó que el proceso se desarrolla “bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron”, basado en “criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”. Este anuncio marca un giro radical en la política energética venezolana, apenas días después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses.

El cambio responde directamente a la presión de la administración Trump. El presidente Donald Trump anunció en Truth Social que las “autoridades interinas” de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de crudo de alta calidad a Estados Unidos.

“Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos de América, para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”, escribió Trump.

Estimaciones preliminares sugieren que, con el crudo venezolano cotizándose alrededor de los 55 dólares por barril (aunque con descuentos históricos para el Merey), esta operación podría representar entre 1.650 y 2.750 millones de dólares, detalla CNN.

Estados Unidos administrará las ventas del petróleo de Venezuela

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, fue aún más explícito en una conferencia en Miami: Washington gestionará “indefinidamente” la salida y venta del crudo venezolano. “Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela”, declaró.

Wright justificó el control: “Necesitamos tener ese poder y ese control de las ventas de petróleo para impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela”. Los fondos, según él, retornarían parcialmente al pueblo venezolano, pero bajo supervisión estricta de EE. UU.

¿Quién tiene más petróleo, Venezuela o Estados Unidos?

Venezuela posee las mayores reservas probadas del mundo —alrededor del 17 % del total global—, pero su producción actual alcanza el 1 % del mercado internacional debido a décadas de mala gestión, sanciones y deterioro infraestructura.

Trump estima que, con inversión estadounidense, el sector podría reactivarse en 18 meses, beneficiando no solo a Caracas, sino bajando precios energéticos para consumidores en EE.UU. “Tenemos mucho petróleo para perforar, lo que va a hacer que los precios del petróleo bajen aún más”, afirmó a Reuters.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.